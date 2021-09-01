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Потребитель

Введена обязательная маркировка молочной продукции сроком хранения более 40 суток

С 1 сентября в России начался второй этап обязательной цифровой маркировки молочной продукции.

Сыр. Молоко.
Сыр. Молоко.
СС0

Она предполагает нанесение специальных кодов на молочные продукты со сроком хранения более 40 суток, сообщает «Интерфакс».

Маркировка предполагает нанесение на каждую упаковку или этикетку нового двумерного кода Data Matrix. Этот код является индивидуальным, его нельзя повторить.

С его помощью государство планирует отслеживать всю цепочку движения товаров от производства до продажи, чтобы исключить контрафакт.

Цифровая маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась 20 января этого года. Обязательную маркировку начали вводить в несколько этапов. С 1 июня коды стали обязательны для сыров и мороженого.

С 1 декабря маркировка будет обязательной для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток.

Ранее бизнес-омбудсмен рассказал о будущих потерях алтайских предпринимателей из-за новых правил маркировки. О том, что алтайские предприятия к переменам еще не готовы, а сельским магазинам и вовсе не хватит средств на новое оборудование, уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов рассказал на встрече с председателем заксобрания Александром Романенко.

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