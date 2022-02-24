Юрист объяснил, зачем банки фотографируют клиентов

Комягин отметил, что кредитные организации собирают базу биометрических данных своих клиентов.
Причем фотографирование клиента входит в регламент обслуживания многих финансовых организаций. Полученные фото банк передает в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте.
Как заявляют банки, в перспективе с помощью этого механизма граждане смогут получать финансовые услуги удаленно, без личного посещения офисов и отделений кредитных организаций.
«Однако закон позволяет банкам размещать и обновлять биометрические персональные данные гражданина в электронной базе только с письменного согласия клиента», — заключил Комягин.