Юрист объяснил, зачем банки фотографируют клиентов

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Комягин рассказал « Прайму », почему российские банки все чаще фотографируют клиентов и в случае отказа могут не выдать кредит.

Комягин отметил, что кредитные организации собирают базу биометрических данных своих клиентов.

Причем фотографирование клиента входит в регламент обслуживания многих финансовых организаций. Полученные фото банк передает в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте.

Как заявляют банки, в перспективе с помощью этого механизма граждане смогут получать финансовые услуги удаленно, без личного посещения офисов и отделений кредитных организаций.