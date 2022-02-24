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Юрист объяснил, зачем банки фотографируют клиентов

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Комягин рассказал «Прайму», почему российские банки все чаще фотографируют клиентов и в случае отказа могут не выдать кредит.

Фотоаппарат.
Фотоаппарат.
СС0

Комягин отметил, что кредитные организации собирают базу биометрических данных своих клиентов.

Причем фотографирование клиента входит в регламент обслуживания многих финансовых организаций. Полученные фото банк передает в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте.

Как заявляют банки, в перспективе с помощью этого механизма граждане смогут получать финансовые услуги удаленно, без личного посещения офисов и отделений кредитных организаций.

«Однако закон позволяет банкам размещать и обновлять биометрические персональные данные гражданина в электронной базе только с письменного согласия клиента», — заключил Комягин.

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