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Экономика

«Налог на кредит» предъявили жительнице Барнаула, посчитав заемные деньги прибылью

В паблике «Инцидент Барнаул» рассказали про первый в России налог на кредит, который насчитали жительнице столицы Алтайского края.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

Жительница Барнаула взяла в банке кредит, после погашения которого ей пришел налог на прибыль.

«Получила письмо счастья от налоговой, а там сюрприз. В 2020 году 5 февраля брала кредит в ПАО банк „Открытие“. 24 декабря 2020 погасила, а банк отправил 2 НДФЛ в налоговую, будто я получила прибыль. И теперь мне выставили налог на прибыль — 37 431 рубль», — рассказала женщина.

Две недели назад женщина написала заявление в банк, чтобы убрали этот налог и подали корректную информацию в налоговую.

«Банк рассмотрит. Не разберется, а рассмотрит мое обращение», — частично процитировала жительница Барнаула ответ из банка.

В комментариях к записи отметили, что налоги на кредит в России — это что-то новенькое. Также предположили, что на этот налог вскоре начислят налог.

«Объединяемся. У нас то же самое, только со Сбером», — рассказала другая жительница города.

Напомним, ранее россиян предупредили о нововведениях для налога на доход по вкладам в российских банках.

Кстати, накануне в Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок.

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