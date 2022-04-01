За месяц сахар на Алтае подорожал на 48%, сливочное масло приблизилось к 700 рублям

Средняя цена сливочного масла в Алтайском крае приблизилась к 700 рублям за килограмм. Это следует из последней информации, опубликованной Алтайкрайстатом. Вообще же, за месяц после начала военной спецоперации подорожало почти все. А лидером роста в регионе стали репчатый лук, сахар и свежие помидоры.

Алтайкрайстат еженедельно публикует оперативные сведения о средних ценах на товары. Последняя публикация фиксирует цены на 25 марта. Altapress.ru изучил динамику цен, сравнив их с данными на 25 февраля.

Мясо

За месяц выросли в цене все виды мяса. Так, говядина в крае стала стоить больше на 8,6%, цена на 25 марта — 438,64 рубля кило. Свинина стоит уже 318,08 рубля (это +2,6% за месяц), баранина 501,86 рубля (+2,3%).

Молочка

Цена на сливочное масло динамично приближается к 700 рублей за кило: 25 марта он стоил 684,68 рубля, 25 февраля — на 3,3% меньше.

Молоко за этот же период стало дороже на 3,5% (и стоит в среднем 71,31 рубля за литр), сметана — на 3,8% (236,19 рубля за килограмм), творог — на 4,5% (395,12 рубля).

Традиционный алтайский продукт — сыр — тоже поддался общей тенденции. 25 марта кило стоило в среднем 651,04 рубля. 25 февраля — на 5,8% меньше.

Сливочное масло и сахар. legkovmeste.ru.

Сладости

Сахар, который россияне массово скупали с конца февраля, за месяц подорожал на 48%. Если 25 февраля килограмм стоил 57,17 рубля, то 25 марта — уже 84,88.

Собственно, стремительное удорожание сахара объясняли как раз ажиотажным спросом. Но не только: выросли издержки. К примеру, затраты на некоторые виды упаковки в России возросли в 2−3 раза.

Власти уже не раз говорили, стараясь успокоить население: сахара в России достаточно и хватит до нового урожая сахарной свеклы, к тому же принято решение запретить его вывоз за границу.

И вот сейчас ажиотаж схлынул или почти схлынул. «В последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки», — сказала «Российской газете» вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Кстати, за этот же месяц подорожали и другие сладости, но не так существенно. К примеру, печенье — на 9,7% (25 марта оно стоило 175,31 рубля за кило) и конфеты — на 5,6% (349 рублей).

Гречка. Олег Богданов

Крупы

В этой категории продуктов оптимистичных новостей тоже пока нет. Рис поднялся в цене на 12,5% (до 91,67 рубля), пшено на 2,6% (до 56,17 рубля), гречка-ядрица на 13% - сегодня она стоит 113,84 рубля.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в сентябре 2022 года на барнаульском элеваторе может заработать крупоцех, выпускающий гречневую крупу.

Овощи

Что качается овощей, то тут тенденции разнонаправленные.

Капуста за месяц стала стоить на 29% больше (86,12 рубля за кило), морковь — на 24% (56,33 рубля), репчатый лук — на 43% (37,95 рубля).

Свежие помидоры тоже сильно подорожали. Да, в это время года они обычно не дешевеют, но сама динамика впечатляет: +54,6%, или 288,32 рубля за килограмм. К слову, если вы забыли: в марте прошлого года помидорчики стоили 177 рублей.

А вот другой вектор: огурцы подешевели на 25%. Последняя их цена, зафиксированная крайстатом: 141,09 рубля.

Помидор. СС0.

Бензин

Что действительно постепенно дешевеет, так это бензин. Цена литра АИ-92 в среднем по краю сократилась с 45,11 до 44,99 рубля, АИ-95 — с 47,33 до 47,22 рубля. Цена АИ-98 осталась на уровне месячной давности: 57,19 рубля.

Непродовольственные товары

Алтайкрайстат приводит цены и на ряд непродовольственных товаров. В частности, телевизоры в регионе подросли в цене всего за месяц на 9,5 тыс. рублей, или на 24%. Теперь «ящик» стоит в среднем 49,5 тыс. рублей.

Серьезно, на 25%, подорожал и стиральный порошок: 25 марта он стоил уже 164 рубля килограмм.

Телевидение. Телевизор. СС0

Прогнозы

Другой вопрос, что будет дальше? Новости тут и плохие, и хорошие.

Хорошая: рост цен на продовольствие за последнюю неделю в целом по России замедлился до 1,76%, в предыдущую неделю продовольственная инфляция составляла 2,01%.

Плохая: годовая инфляция по всем группам товаров ускорилась, сообщила «Независимая газета» со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

«Финам» прогнозирует: годовая инфляция в России, вероятно, ускорится и в дальнейшем. На 25 марта она составляла 15,87% (к 25 марта 2021 года), а в последнюю неделю марта составит 16,5−16,8% (год к году).