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За вами следят через Wi-Fi. Найдена новая опасность для владельцев Android

Опасную уязвимость в устройствах с операционной системой Android обнаружили специалисты из компании Nightwatch Cybersecurity. Хакеры могут воспользоваться этим и следить за передвижениями пользователей, пишет Lenta.ru.

Wi-Fi в общественных местах.
Wi-Fi в общественных местах.
архив сайта pixabay.com

Брешь обнаружили в маршрутизаторе wi-fi. В зону видимости попадают все устройства, находящиеся в поле доступа сигнала.

Уязвимость CVE-2018−9581 обнаружили в системе RSSI. Она определяет уровень принимаемого сигнала. Также RSSI передает эту информацию другим программам.

Из-за бреши сторонние приложения могут получить всю информацию о принимаемом сигнале и определить, где находится пользователь относительно маршрутизатора.

По словам экспертов, такая уязвимость присутствует во всех версиях операционной системы Android.

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