За вами следят через Wi-Fi. Найдена новая опасность для владельцев Android

Брешь обнаружили в маршрутизаторе wi-fi. В зону видимости попадают все устройства, находящиеся в поле доступа сигнала.
Уязвимость CVE-2018−9581 обнаружили в системе RSSI. Она определяет уровень принимаемого сигнала. Также RSSI передает эту информацию другим программам.
Из-за бреши сторонние приложения могут получить всю информацию о принимаемом сигнале и определить, где находится пользователь относительно маршрутизатора.
По словам экспертов, такая уязвимость присутствует во всех версиях операционной системы Android.