Вирус-вор: эксперты нашли новую угрозу для Android

Эксперты из компании Cisco рассказали о новом обнаруженном вирусе-воре для Android, сообщает lenta.ru . Опасную программу назвали GPlayed: ее оформление скопировано с официального приложения Google Play.

После загрузки этой программы на экране гаджета появляется значок с подписью Google Play Marketplace.

Наделенная правами администратора GPlayed позволяла управлять устройством удаленно. Киберпреступники могли выкрасть платежные данные, заблокировать устройство, звонить с него или отправлять сообщения.

Специалисты считают, что в будущем эта разработка может стать серьезной угрозой для Android-устройств.

Ранее altapress.ru писал о том, что браузер Google Chrome вскоре перестанет функционировать на 32 миллионах устройств, работающих на операционной системе (ОС) Android.