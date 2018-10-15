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Вирус-вор: эксперты нашли новую угрозу для Android

Эксперты из компании Cisco рассказали о новом обнаруженном вирусе-воре для Android, сообщает lenta.ru. Опасную программу назвали GPlayed: ее оформление скопировано с официального приложения Google Play.

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После загрузки этой программы на экране гаджета появляется значок с подписью Google Play Marketplace.

Наделенная правами администратора GPlayed позволяла управлять устройством удаленно. Киберпреступники могли выкрасть платежные данные, заблокировать устройство, звонить с него или отправлять сообщения.

Специалисты считают, что в будущем эта разработка может стать серьезной угрозой для Android-устройств.

Ранее altapress.ru писал о том, что браузер Google Chrome вскоре перестанет функционировать на 32 миллионах устройств, работающих на операционной системе (ОС) Android.

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