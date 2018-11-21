Зачем объединять умную телефонию и офисную CRM-систему для работы с клиентами

«1С: Управление нашей фирмой» — это готовое комплексное решение для автоматизации бизнес-процессов: продаж, управления закупками, работы складов, начисления зарплаты и работы с клиентами (CRM). Объединение «Виртуальной АТС» и CRM-системы дает менеджеру по работе с клиентами несколько преимуществ.
- При входящем звонке он сразу увидит информацию о клиенте: что за компания, когда в последний раз разговаривали, по какому поводу и так далее.
- Если клиент обратился впервые, можно сразу же создать новый контакт.
- Каждый звонок фиксируется в карточке клиента, а разговор — записывается. При необходимости записи можно прослушать.
- Звонки клиентам совершаются в один клик.
- Входящие звонки от клиентов будут сразу переводиться на их персональных менеджеров.
Алексей Харитонов,
руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С»:
«1С: Управление нашей фирмой» — это легкое в настройке бизнес-приложение с оптимальным функционалом. Интеграция с Виртуальной АТС «МегаФона» проходила в рамках той же стратегии — предоставить пользователю действительно необходимые инструменты, удобные в его ежедневной работе.
«Виртуальная АТС» позволит распределить все входящие звонки между мобильными и стационарными телефонами сотрудников по удобным для вашего бизнеса сценариям.
После первого звонка клиент получит контакты персонального менеджера в SMS-визитке и сможет легко перезвонить в компанию, нажав на номер в сообщении. А если менеджер по каким-то причинам не ответит на звонок, клиент получит SMS с извинениями. Система предложит ему заказать обратный звонок. Менеджер сможет оперативно отреагировать на каждый такой заказ.
В «Виртуальной АТС» есть доступ к детализированной аналитике. С ее помощью можно оценить эффективность работы менеджеров, контролировать количество запросов от клиентов, видеть графики трендов и сезонности в течение года.
В конечном счете объединение умной телефонии и CRM-системы увеличит эффективность обработки запросов от клиентов и ускорит подготовку релевантного предложения до нескольких минут.
Чтобы интегрировать «Виртуальную АТС» от «МегаФона» и «1С:Управление нашей фирмой» нужно выполнить несколько несложных действий в интерфейсах обоих решений. Участие технических специалистов и подробное изучение документации не потребуется.
Павел Захаров,
директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона»:
Одно из преимуществ объединения виртуальной телефонии и CRM-системы — повышение качества работы с клиентами. Сегодня уже каждый третий клиент ВАТС «МегаФона» интегрирует свою клиентскую базу с CRM-системами. Мы понимаем, что бизнес стремится обеспечить высокое качество обслуживания клиентов и разрабатываем решения, которые сделают эту коммуникацию более удобной и эффективной для обеих сторон.
Узнать подробнее о решении «ВАТС» и оставить заявку на подключение можно на сайте.