Зачем объединять умную телефонию и офисную CRM-систему для работы с клиентами

Офисную CRM-систему из популярной программы «1С:Управление нашей фирмой» теперь можно объединить с умной телефонией от компании « МегаФон ». Такая интеграция существенно увеличит эффективность работы с клиентами, повысит качество обслуживания и в итоге усилит лояльность к вашему бизнесу. Решение актуально для компаний из сферы производства и услуг, оптовой, розничной и интернет-торговли.

«1С: Управление нашей фирмой» — это готовое комплексное решение для автоматизации бизнес-процессов: продаж, управления закупками, работы складов, начисления зарплаты и работы с клиентами (CRM). Объединение «Виртуальной АТС» и CRM-системы дает менеджеру по работе с клиентами несколько преимуществ.

При входящем звонке он сразу увидит информацию о клиенте: что за компания , когда в последний раз разговаривали , по какому поводу и так далее. Если клиент обратился впервые , можно сразу же создать новый контакт. Каждый звонок фиксируется в карточке клиента , а разговор — записывается. При необходимости записи можно прослушать. Звонки клиентам совершаются в один клик. Входящие звонки от клиентов будут сразу переводиться на их персональных менеджеров.

Алексей Харитонов,

руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С»:

«1С: Управление нашей фирмой» — это легкое в настройке бизнес-приложение с оптимальным функционалом. Интеграция с Виртуальной АТС «МегаФона» проходила в рамках той же стратегии — предоставить пользователю действительно необходимые инструменты, удобные в его ежедневной работе.

«Виртуальная АТС» позволит распределить все входящие звонки между мобильными и стационарными телефонами сотрудников по удобным для вашего бизнеса сценариям.

После первого звонка клиент получит контакты персонального менеджера в SMS-визитке и сможет легко перезвонить в компанию, нажав на номер в сообщении. А если менеджер по каким-то причинам не ответит на звонок, клиент получит SMS с извинениями. Система предложит ему заказать обратный звонок. Менеджер сможет оперативно отреагировать на каждый такой заказ.

В «Виртуальной АТС» есть доступ к детализированной аналитике. С ее помощью можно оценить эффективность работы менеджеров, контролировать количество запросов от клиентов, видеть графики трендов и сезонности в течение года.

В конечном счете объединение умной телефонии и CRM-системы увеличит эффективность обработки запросов от клиентов и ускорит подготовку релевантного предложения до нескольких минут.

Чтобы интегрировать «Виртуальную АТС» от «МегаФона» и «1С:Управление нашей фирмой» нужно выполнить несколько несложных действий в интерфейсах обоих решений. Участие технических специалистов и подробное изучение документации не потребуется.

Павел Захаров,

директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона»:

Одно из преимуществ объединения виртуальной телефонии и CRM-системы — повышение качества работы с клиентами. Сегодня уже каждый третий клиент ВАТС «МегаФона» интегрирует свою клиентскую базу с CRM-системами. Мы понимаем, что бизнес стремится обеспечить высокое качество обслуживания клиентов и разрабатываем решения, которые сделают эту коммуникацию более удобной и эффективной для обеих сторон.

Узнать подробнее о решении «ВАТС» и оставить заявку на подключение можно на сайте.