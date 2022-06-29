29 июня
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Загрузка WhatsApp для компьютера стала недоступна для россиян

Мессенджер WhatsApp для персональных компьетеров (ПК) стал недоступен для загрузки в России.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

При попытке скачать установочный файл с официального сайта сервиса у пользователя появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу получить не удается.

Проблема с загрузкой возникает как у пользователей ПК с операционной системой Windows, так и для устройств на MacOS.

Вместе с тем при подключении VPN-клиента скачивание мессенджера проходит как обычно.

Первые сообщения о том, что у россиян возникли сложности со скачиванием WhatsApp для компьютеров, появились в СМИ появились накануне, пишет Lenta.ru.

Представители сервиса пока не прокомментировали ситуацию.

Между тем компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play.

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