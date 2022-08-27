27 августа
﻿
Потребитель

Здесь «по невысоким ценам». Виктор Томенко побывал на гастрономическом фестивале и поделился впечатлениями

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Виктор Томенко посетил гастрономический фестиваль в Барнауле 27.08.2022.
Виктор Томенко посетил гастрономический фестиваль в Барнауле 27.08.2022.
vk.com/viktor_tomenko

На фестивале представили продукцию пищевых предприятий региона.
По словам Томенко, «чувствуется, что праздник получился».

«Приятно видеть, как предприятия переработки сохраняют производство, держат марку по качеству, а ассортимент только растет», — отметил губернатор.

Также глава края отметил, что на гастрофестивале представлены продукты «по невысоким ценам».

Напомним, гастрономический фестиваль проходит в барнаульском парке «Изумрудный».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и Виктор Томенко обсудили развитие Алтайского края.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость