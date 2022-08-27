Здесь «по невысоким ценам». Виктор Томенко побывал на гастрономическом фестивале и поделился впечатлениями

На фестивале представили продукцию пищевых предприятий региона.
По словам Томенко, «чувствуется, что праздник получился».
«Приятно видеть, как предприятия переработки сохраняют производство, держат марку по качеству, а ассортимент только растет», — отметил губернатор.
Также глава края отметил, что на гастрофестивале представлены продукты «по невысоким ценам».
Напомним, гастрономический фестиваль проходит в барнаульском парке «Изумрудный».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и Виктор Томенко обсудили развитие Алтайского края.