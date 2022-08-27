Здесь «по невысоким ценам». Виктор Томенко побывал на гастрономическом фестивале и поделился впечатлениями

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

На фестивале представили продукцию пищевых предприятий региона.

По словам Томенко, «чувствуется, что праздник получился».

«Приятно видеть, как предприятия переработки сохраняют производство, держат марку по качеству, а ассортимент только растет», — отметил губернатор.

Также глава края отметил, что на гастрофестивале представлены продукты «по невысоким ценам».

Напомним, гастрономический фестиваль проходит в барнаульском парке «Изумрудный».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и Виктор Томенко обсудили развитие Алтайского края.