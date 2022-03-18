18 марта
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Потребитель

94% жителей Алтайского края не уверены в своем финансовом положении

94% жителей Алтайского края не уверены в своем финансовом положении. Это показал опрос сервиса по поиску работы hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь».

"Серая" зарплата.
"Серая" зарплата.
С00.

Опрос проводился в период с 25 февраля по 5 марта.

63% точно чувствуют необходимость в дополнительном источнике дохода, а треть оценивают потребность в дополнительных средствах как «скорее нужно» (31%).

Только 3% устраивает нынешнее финансовое положение.

При этом, 57% жителей края рассматривают подработку как дополнительный источник доходов в перспективе ближайших месяцев, а 5% уже ее имеют, 31% не заинтересованы в поиске подработки.

Чаще других о наличии подработки говорили рекламисты, маркетологи и пиарщики, строители и девелоперы, топ-менеджеры, юристы и другие.

Реже остальных — бухгалтеры, работники логистической и транспортной отраслей и начинающие специалисты.

Большая часть респондентов, которые имеют или имели подработку (42%), получали прибавку к основному доходу 10−30%, при этом желаемой целью для большинства (47%) является рост доходов на 30−50%.

Самые популярные желаемые источники допдохода: небольшой бизнес (21%), работа копирайтерами или редакторами (17%), программирование или разработка ПО (14%), работа тайными покупателями (11%), столько же хотели бы подрабатывать инженерами, по 9% - рекрутерами или бухгалтерами, 8% - smm-специалистами, по 7% - водителями или операторами call-центра.

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