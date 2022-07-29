Звезда в шоке: подорожала краска для волос эконом-сегмента

Краска для волос из эконом-сегмента с марта подорожала больше остальных на российском рынке, рассказал чемпион мира, абсолютный чемпион Европы по парикмахерскому искусству и шоумен Сергей Зверев, пишет Газета.Ru.

«Эконом-сегмент подорожал на 50% и выше. Премиальные краски — Loreal, Kedro, Marrocano oil — подорожали в среднем на 30%. Был скачок цен на 50%, потом был откат. Краски категории «бизнес» — Shwartzkopf, Londa, Wella — поднялись в цене на 20%", — сообщил Зверев.

Из-за этого многие салоны красоты были вынуждены поднять цены на услуги по окрашиванию волос.

«Цены в салонах эконом-класса не выросли, у салонов бизнес-класса чуть приподнялись. Больше всего подорожали услуги в премиальном сегменте. Клиентов по записи стало меньше, стало больше времени у топ-стилистов», — объяснил он.

Зверев отметил — окрашивание для волос остается одной из наиболее востребованных услуг, и будет ли она дорожать в дальнейшем, зависит от присутствия иностранных производителей косметики и средств по уходу на российском рынке.

«Цена на иностранные бренды будет зависеть от развития параллельного импорта. Если крупные ритейлеры-маркетплейсы — Wildberries, Ozon — возьмутся за это, цена может упасть. Если нет, цены зафиксируются на нынешнем уровне», — подытожил Зверев.

Ранее российскую телезвезду перепутали с Сергеем Зверевым.