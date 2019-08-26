Администратор странного приюта для пенсионеров призналась в мошенничестве

Администратор фонда «Мир без наркотиков — это успех» Лариса Ягофарова обвиняется в мошенничестве. Она уже призналась вв содеянном и дает показания. Об этом пишет «МК на Алтае».

По версии следствия, Лариса Ягофарова заведомо ложным путем забрала квартиру у одной пенсионерки. Сейчас она находится в СИЗО, написала явку с повинной.

Ранее altapress.ru писал, что общественная организация открыла в одной из квартир в Барнауле приют для пенсионеров. Многие постояльцы в нем выглядели истощенными, имели на теле синяки, похожие на следы побоев. Очевидцы сообщили телеканалу «Катунь24», что, по их мнению, более 15 человек содержатся в антисанитарных условиях.

В апреле 2019 года министерство соцзащиты края по этому факту провело проверку условий проживания пожилых и инвалидов в помещениях, которые занимает фонд «Мир без наркотиков — это Успех». В результате пожилым людям предложили разместиться в государственной сети стационарных соцучреждений, где имеется достаточное количество свободных мест. При обращении гражданина с личным заявлением ему оперативно предоставят место в доме-интернате.

Тогда же начальник главка МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проведение проверки в связи с выходом сюжета на телеканале. Также о начале доследственной проверки заявили в региональном СУ СКР.

В июне altapress.ru сообщил, что в ходе проверки полицейские установили: волонтеры сделали подложную доверенность и похитили имеющиеся на сберегательном счете постояльца приюта для пенсионеров деньги в сумме 1 млн 142 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». За это грозит до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.