Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Администрацию Бийска «заминировали» от имени городского депутата

15 марта в бийской мэрии вновь проводили эвакуацию из-за сообщения о минировании. Автором письма был указан депутат городской думы Евгений Корчагин, пишет Бийский рабочий".

Администрация Бийска.
Администрация Бийска.
yandex.ru/maps

Сообщение пришло по электронной почте на городской администрации. В нем от имени депутата говорилось о заложенном взрывном устройстве и намерении совершить террористический акт в здании.

Для правдоподобности под подписью привели личные данные Евгения Корчагина, которые, как утверждает «Бийский рабочий», обычному человеку не так просто раздобыть.

Получив письмо, сотрудники мэрии вызвали полицию и провели эвакуацию. Взрывного устройства в итоге не нашли, поэтому вскоре чиновники продолжили свою работу.

Голодовка Евгения Корчагина в Бийске.
Голодовка Евгения Корчагина в Бийске.
Александр Зонов в vk.com.

Корчагин известен как организатор многих протестных акций в Бийске. В 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко. В октябре он голодал в палатке у здания администрации из-за проблем в здравоохранении города. За это его оштрафовали.

А первую известность Корчагин приобрел после своей поездки на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость