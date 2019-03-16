Администрацию Бийска «заминировали» от имени городского депутата

Сообщение пришло по электронной почте на городской администрации. В нем от имени депутата говорилось о заложенном взрывном устройстве и намерении совершить террористический акт в здании.
Для правдоподобности под подписью привели личные данные Евгения Корчагина, которые, как утверждает «Бийский рабочий», обычному человеку не так просто раздобыть.
Получив письмо, сотрудники мэрии вызвали полицию и провели эвакуацию. Взрывного устройства в итоге не нашли, поэтому вскоре чиновники продолжили свою работу.
Корчагин известен как организатор многих протестных акций в Бийске. В 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко. В октябре он голодал в палатке у здания администрации из-за проблем в здравоохранении города. За это его оштрафовали.
А первую известность Корчагин приобрел после своей поездки на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».