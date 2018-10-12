Алтайского депутата оштрафовали за голодовку во спасение здравоохранения

Бийский горсуд оштрафовал депутата городской думы Евгения Корчагина, проводившег о у мэрии голодовку в знак протеста против состояния здравоохранения. Голодовку суд счел несанкционированным пикетом, рассказал депутат корреспонденту «Сибирь.Реалии».

Суд признал депутата виновным по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Штраф составил 10 тыс. рублей. С выводами суда Евгений Корчагин не согласен и сказал, что будет решение обжаловать.

Евгений Корчагин,

депутат Бийской гордумы ( в интервью «Сибирь.Реалиям»):

Я не проводил пикет — это была голодовка протеста. Беспокойство властей вызвало намерение двух человек уже на следующий день присоединиться к акции и поставить рядом свои палатки. Можно не сомневаться, что минимум 10−15 горожан через неделю участвовали бы в голодовке, поскольку бийчане возмущены городским здравоохранением, точнее, его недоступностью. Мы продолжим акции протеста, в том числе у администрации Алтайского края.

Голодовка Евгения Корчагина в Бийске. Александр Зонов в vk.com.

Корчагин начал голодовку 9 октября, протестуя против положения дел в системе здравоохранения Бийска и всего региона. Он требовал создать в Бийске отдел горздрава, отправить в отставку министра здравоохранения Алтайского края Ирину Долгову и выдвинул ряд других требований.

10 октября прокуратура Бийска посчитала его голодовку незаконной, так как он проводит несогласованный с властями пикет.