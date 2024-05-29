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Происшествия

Адвокат Бишимбаева оспорил его приговор за убийство гражданской жены

Адвокат Куандыка Бишимбаева, бывшего министра национальной экономики Казахстана, приговоренного, в том числе, за убийство своей гражданской жены, подал апелляцию на приговор. Об этом стало известно из сообщения NUR.kz.

Напомним, что Куандык Бишимбаев убил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову осенью 2023. За судебным процессом над экс-министром национальной экономики Казахстана наблюдал весь мир.

В результате, Бишимбаеву дали 24 года лишения свободы. Однако его защитники, в том числе адвокат Ерлан Газымжанов, подали жалобу на приговор. В жалобе фигурирует и сам осужденный Бишимбаев.

«Мы хотим, чтобы его действия правильно квалифицировали, мы считаем, что суд первой инстанции неправильно квалифицировал действия по убийству. Мы считаем, там причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть — это часть 3 статьи 106 УК РК. А по обвинению в части истязания мы считаем, что дело должно быть прекращено либо направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — объяснил Газымжанов.

Напомним, что помимо Бишимбаева, посадили также его родственника — Бахытжана Байжанова. Он получил 4 года лишения свободы за укрывательство. Однако 27 мая защитники Байжанова также подали апелляционную жалобу на приговор.

Ранее сообщалось, что Куандыка Бишимбаева подозревают еще в одном убийстве.

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