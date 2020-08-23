Транспортировка за границу оказавшегося в коме Алексея Навального является незаконной, а также «плевком в отечественную медицину», заявила адвокат Сталина Гуревич в интервью « Известиям ».

По ее словам, Навальный является подсудимым и находится под подпиской о невыезде — в июне Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете на ветерана. С него была взята подписка о невыезде, пишет bfm.ru.

<В таком случае не совсем понятно, как ytdstplyjq Навальный под подпиской оказался в Томске>/

Гуревич отметила, что когда состояние Навального стабилизировалось после экстренной госпитализации в Омске, вопрос о его лечении за границей должен был принимать судья.

Кроме того, отметила адвокат, призыв на помощь иностранных медиков может быть неверным истолкованием компетенции отечественных врачей.

«Получается, что мы расписались в том, что на территории РФ нет врачей, которые в состоянии оказывать надлежащую медицинскую помощь», — сказала она.

Адвокат возмутилась тем, что в то время как Навального позволили вывезти за рубеж, есть «масса случаев», когда «люди умирали в СИЗО», а суды отказывались менять им меру пресечения.

Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу после того, как почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Он находится в коме.

Омские врачи считают, что такое состояние Навального произошло на фоне нарушения обмена веществ.

Сначала медики не разрешили транспортировку пациента. Однако после обращения супруги политика к президенту такое разрешение было получено.

Дело ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете, сообщает РБК.

2 июня Навальный перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал он.

Высказывание Навального вызвало широкий резонанс в cети, так как наряду с сыроваром Олегом Сиротой, дизайнером Артемием Лебедевым, космонавтом Олегом Кононенко и несколькими актерами в ролике снялся ветеран войны Игнат Артеменко.

Позже РИА Новости сообщило, что 93-летнему ветерану стало плохо, после того как он узнал об отзыве Навального. «Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве», — цитировало агентство внука ветерана Игоря Колесникова.

Навальный в своем блоге связал возбуждение этого дела с тем, что у него заканчивается условный срок. По его словам, «дело сфабриковано предельно грубо».

О клинике в Берлине

Charite — не только самая большая клиника Берлина и Европы с топовыми врачами, но и с самыми лучшими учеными.

В Charite в целом лечились, наверное, почти все канцлеры Германии, в том числе Ангела Меркель. По некоторым данным, она наблюдалась там в прошлом году во время приступов тремора, которые у нее были.

В 2014 году, сразу после выхода из тюрьмы, здесь лечилась бывший украинский премьер Юлия Тимошенко.