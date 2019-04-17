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17 апреля
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Происшествия

«Аэрофлот» — Панкратов-Чёрный: версии причин снятия знаменитого актера с рейса Барнаул-Москва

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», объясняя инцидент с известным артистом Александром Панкратовым-Черным в Барнауле, заявили, что по внешним признакам он был пьян. Но сам артист утверждает, что был трезвым, как стеклышко, и все дело в том, что знаменитых людей целенаправленно унижают.

Александр Панкратов-Чёрный.
Александр Панкратов-Чёрный.
shukshin.org

Версия Панкратова-Черного

17 апреля Александр Панкратов-Черный летел из Барнаула в Москву вместе с актрисой Татьяной Кравченко. Они играли в спектакле «Женихи» и возвращались в столицу. Вот как он рассказал о дальнейших событиях журналисту «Московского комсомольца».

Александр Панкратов-Черный,
народный артист России:

Подошла стюардесса, я заказал ей салатик, сто грамм водочки и бутылочку минералочки без газа — в бизнес-классе это позволительно. Она сказала: «Хорошо».

Потом подошёл мальчик и заявил, что я неадекватно себя веду. Мы ему говорим: «В чём дело?», а он мне заявляет, что я пьяный! А я трезвый, как стёклышко. Мы с Татьяной Эдуардовной после спектакля сразу поехали в номер, взяли чемоданы и в аэропорт. Я даже друзьям не сказал, что в городе.

Потому что провожали бы, обязательно на дорожку бы выпили, это же моя родина.

Артист просил увидеться с командиром экипажа, но стюард сказал, что ему нечего делать в кабине пилота. Тогда Панкратов-Черный отодвинул шторку, отгораживающую бизнес-класс, и обратился к пассажирам с извинениями. Потом пришли двое полицейских и ему пришлось взять чемодан и выйти.

Александр Панкратов-Черный,
народный артист России:

Я с таким хамским отношением сталкиваюсь не впервые! Мне кажется, это целенаправленно они специально унижают известных людей, чтобы с позором их выводили, эти щенки, ведь им по 25 лет, а мне уже почти 70, получают удовольствие, хихикают.

Напомним, в начале года авиакомпания «Победа» не пустила на рейс звезду кино и театра Василия Ланового — его сумка оказалась слишком большой.

Версия «Аэрофлота»

В авиакомпании сказали, что актер явился на посадку на рейс SU 1431 из Барнаула в Москву в числе последних.

Пресс-служба «Аэрофлота» (корреспонденту TourDom.ru):

По внешним признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью.

Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировал.

По решению командира воздушного судна, в связи с создавшейся угрозой безопасности полета, Панкратов-Чёрный был снят с рейса и передан полиции.

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