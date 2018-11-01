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1 ноября
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Происшествия
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Афера ЧМ: директор российского футбольного клуба похитил у болельщиков более 1 млн долларов

Раскрыта самая масштабная афера в связи с ЧМ-2018 — полиция Москвы обвинила бывшего исполнительного директора ФК «Анжи» Эльдара Исаева в хищении более одного млн долларов у китайских болельщиков во время чемпионата мира по футболу, пишет «Коммерсантъ».

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
СС0

Глава туристического ООО «Анжи МСК» Исаев получил от китайских партнеров 1,1 млн долларов для оформления паспортов болельщика, номеров с гостинице и устройство проезда к стадионам. По версии следствия, деньги он присвоил, но никаких услуг китайцам не оказал. Обманутые болельщики обратились в посольство КНР, а позже — в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Исаев не признал вину и заявил, что сам стал жертвой мошенников, которым отдал деньги для устройства китайцев. Следствие решило упростить разбирательство и не искало партнеров, которых Исаев указал как похитителей денег болельщиков из Китая, уверены защитники, пишет polit.ru.

Полиция закончила расследование по делу, после ознакомления стороны защиты с материалами дела оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а позже — в суд.

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