Афера ЧМ: директор российского футбольного клуба похитил у болельщиков более 1 млн долларов

Раскрыта самая масштабная афера в связи с ЧМ-2018 — полиция Москвы обвинила бывшего исполнительного директора ФК «Анжи» Эльдара Исаева в хищении более одного млн долларов у китайских болельщиков во время чемпионата мира по футболу, пишет « Коммерсантъ ».

Глава туристического ООО «Анжи МСК» Исаев получил от китайских партнеров 1,1 млн долларов для оформления паспортов болельщика, номеров с гостинице и устройство проезда к стадионам. По версии следствия, деньги он присвоил, но никаких услуг китайцам не оказал. Обманутые болельщики обратились в посольство КНР, а позже — в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Исаев не признал вину и заявил, что сам стал жертвой мошенников, которым отдал деньги для устройства китайцев. Следствие решило упростить разбирательство и не искало партнеров, которых Исаев указал как похитителей денег болельщиков из Китая, уверены защитники, пишет polit.ru.

Полиция закончила расследование по делу, после ознакомления стороны защиты с материалами дела оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а позже — в суд.