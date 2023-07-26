26 июля
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Происшествия

Агентов секретной службы едва не загрызла любимая овчарка президента США

Любимая немецкая овчарка Джо Байдена покусала семь агентов Секретной службы США.

Собака.
Собака.
открытые источники (CC0)

Спецагенты пострадали за семь месяцев. Самих нападений было порядка 10, указывает bfm.ru. Одного пострадавшего госпитализировали.

Американская консервативная общественная организация назвала произошедшее особым видом сумасшествия и коррупции, пишет ТАСС.

У собаки кличка Коммандер. Между тем стало известно о нападениях и другой собаки Байдена. И того пса отдали друзьям семьи.

Между тем в Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена. Это связано со стрессовым состоянием не только людей, но и питомцев, которые там обитают, указывает Газета.Ru.

Ранее обнаружили самую маленькую собаку в мире. Это двухлетняя чихуахуа по кличке Перл. Она не больше стакана и долларовой купюры.

Хозяйка собаки Ванесса Семлер счастлива, что у нее есть настолько уникальная собака. По ее словам, у Перл спокойный характер, что не характерно для чихуахуа.

Перл любит есть корм с курицей и лососем, а еще носить красивые свитера и играть с хозяйкой.

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