23 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Отловщик собак поставлял мясо убитых животных в кафе казахстанской столицы

В Казахстане зоозащитники вышли на отловщика собак, который поставлял мясо убитых животных в общепиты Астаны, сообщает Liter.kz.

Собака.
Собака.
открытые источники (CC0)

Волонтеры связались с предполагаемым продавцом и узнали, что он сотнями килограммов отправляет мясо собак в кафе Астаны — из полутора тонн у него осталось около половины.

Продавец предупредил — мясо следует тщательно готовить и проверять на наличие чипов и дротиков.

После обращения активистов в полицию мужчину задержали, указывает Газета.Ru.

Во время обыска у него нашли оружие и более 750 килограммов собачьего мяса. В отношении него завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».

Однако после допроса отловщика отпустили под подписку о невыезде.

Между тем россияне стали активнее есть собак. В 2016 году в России стало расти число случаев употребления в пищу мяса собак и заражения трихинеллезом (опасное паразитарное заболевание), говорилось в распространенном сообщении Роспотребнадзора.

Ранее рестораторы Пхенчхана отказались убрать из меню блюда из собачатины на период Олимпиады.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость