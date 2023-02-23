Отловщик собак поставлял мясо убитых животных в кафе казахстанской столицы

В Казахстане зоозащитники вышли на отловщика собак, который поставлял мясо убитых животных в общепиты Астаны, сообщает Liter.kz .

Волонтеры связались с предполагаемым продавцом и узнали, что он сотнями килограммов отправляет мясо собак в кафе Астаны — из полутора тонн у него осталось около половины.

Продавец предупредил — мясо следует тщательно готовить и проверять на наличие чипов и дротиков.

После обращения активистов в полицию мужчину задержали, указывает Газета.Ru.

Во время обыска у него нашли оружие и более 750 килограммов собачьего мяса. В отношении него завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».

Однако после допроса отловщика отпустили под подписку о невыезде.

Между тем россияне стали активнее есть собак. В 2016 году в России стало расти число случаев употребления в пищу мяса собак и заражения трихинеллезом (опасное паразитарное заболевание), говорилось в распространенном сообщении Роспотребнадзора.

Ранее рестораторы Пхенчхана отказались убрать из меню блюда из собачатины на период Олимпиады.