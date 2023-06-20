20 июня
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Происшествия

Актер из популярного сериала отдал мошенникам 13 млн рублей

Актер сериала «Маргоша» Дмитрий Полесюк стал жертвой мошенников.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Он отдал злоумышленникам около 13 млн рублей во время заключения сделки для покупки квартиры в столице, сообщает Telegram-канал Shot.

Актер решил приобрести недвижимость в Москве. Вскоре в соцсети на него вышел агент по недвижимости и пообещал помочь с документами.

После того, как актер нашел подходящую квартиру, настал финал — он перечислил «менеджеру по недвижимости» 12,8 млн рублей. А вскоре «риэлтор» перестал выходить на связь, указывает Газета.ru.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае группа мошенников получала миллионы рублей, обманывая людей на сайте поиска автомобилей.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год мошенники обманывали людей с помощью популярного интернет-сервиса, где путешественники подыскивали автомобильный транспорт для дальних поездок.

Участники группы регистрировались на сайте и размещали фиктивные объявления. Тем, кто откликался на предложение, предлагали перейти на личную переписку в мессенджере.

Затем клиентов просили оплатить заказ через фишинговую ссылку, с помощью которой мошенники крали данные банковских карт и списывали деньги - от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

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