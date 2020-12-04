Алкоголь, наркотики и сердце. Почему странная девушка умерла во время стрима блогера Решетникова

Подруга розововолосой девушки, умершей во время стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay), рассказала « МК », почему погибла Валентина Гениальная.

Трагедия произошла во время эфира: Стас нашел тело своей подруги и начал умолять зрителей вызвать врачей на его адрес. Медики констатировали смерть девушки.

Как сообщают СМИ, причиной смерти стала остановка сердца из-за интоксикации — перед этим Валя якобы употребляла несколько видов наркотиков и алкоголь.

«Достримился?»: спросил у блогера полицейский, приехавший к нему домой. В отношении парня возбудили уголовное дело.

По словам знакомой погибшей, девушка работала в сфере эскорт-услуг, при этом один из клиентов регулярно снабжал ее наркотическими средствами.

«Я Валю знаю год, Стаса гораздо больше. Они неделю пили. Поначалу он не знал, что Валя работает в эскорте. На тот момент он встречался с девушкой Катей, которая работала сутенершей, она и поставляла таких, как Валя», — рассказала изданию подруга погибшей.

По ее словам, Валя принимала наркотики втайне от Стаса, однако он начал замечать, что каждый раз после тусовки ее поведение становилось неадекватным.

Вместе они употребляли препарат для стимуляции сексуальных ощущений. Девушка после этих таблеток пила алкоголь — шла огромная нагрузка на сердце.

«Скорая помощь была частым гостем в их доме. На моей памяти Валю уже четыре раза откачивали. Она принимала таблетки, потом алкоголь, ей становилось плохо с сердцем. Пьяный Стас не понимал, что делать, и звонил в скорую», — рассказала подруга.

Отношения у них были весьма интересные. Стас периодически избивал девушку на стримах, а Валя однажды его порезала ножом, наложили 12 швов.

Дом, в котором жила пара, находился в ужасном состоянии. Часто там развлекались незнакомые люди, поэтому подруга не часто заезжала в гости.

Блогер Стас Решетников на смертельном стриме. кадр из видео.

«Стас сидел за столом, отходил от алкоголя, а Валя рядом, корчилась и радовалась, если мы привозили пиво. У нее постоянно тряслись не только руки, но и все тело, были жуткие синяки под глазами, которые не удавалось ничем замазать», — рассказала подруга то, что обычно видела, когда заходила проведать друзей.

Также она отметила, что Валя не могла иметь детей: «У нее было 12 абортов, последний сделали на большом сроке, врачам пришлось удалить матку».

Что касается трагического вечера, то, по ее словам, пьяная Валя, скорее всего, приняла таблетки и произошла передозировка. Стас решил, что она перебрала с алкоголем и выгнал ее на балкон, чтобы протрезвела. Но в тот момент девушка уже умирала.

Кстати, после задержания Стаса его друзья запустили большой стрим: собрались все фанаты и скинулись на адвоката. Теперь у блогера есть два защитника.

Ранее неизлечимо больная девушка с Алтая рассказала altapress.ru, как стала популярным блогером и Монахиней.