25 февраля
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Происшествия

Алтайская пекарня чуть не накормила ребенка хлебом с гвоздями

Рубцовчанка Юлия купила хлеб «Виталий» с запеченным гвоздем, которым чуть не поранился ее ребенок, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Гвоздь в хлебе.
Гвоздь в хлебе.
Скриншот из Telegram-канала Mash Siberia

Дома женщина распечатала хлеб и посадила детей за еду. Первый кусочек взяла двухлетняя дочка. Мама вовремя заметила гвоздь и забрала хлеб.

«Если бы гвоздь был внутри, ребенок бы проглотил, были бы совсем другие последствия», — рассказывает Юлия.

Производитель — местный ИП «Виталий Башлыков». По телефону поговорить не получилось, Юлия с общественницей пошла в пекарню, где с покупательницами грубо пообщались продавцы.

«Никакого гвоздя нет и быть не может, уходите», — резко ответили там, выгоняя девушек из помещения.

Рубцовчанка узнала, что кусок металла попался не только ей. Вместе с другими жителями Рубцовска она пожаловалась в прокуратуру.

«Не хочется, чтобы хоть с кем-то этот случай повторился» — делится Юлия.

Ранее едой с гвоздями пытались накормить собак в Барнауле.

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