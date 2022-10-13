Алтайская учительница, которую осудили за гибель троих детей, обжалует приговор

Учительница начальных классов Анна Диринг, которой назначили 5,5 лет лишения свободы за гибель детей в ДТП с поездом, обжалует приговор. Об этом сообщает « Толк » со ссылкой на Тальменский районный суд.

Адвокат потерпевших Лариса Слабунова заявила о подготовке возражения на апелляционную жалобу Диринг.

«Будем просить судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда приговор первой инстанции оставить в силе», — отметила она.

Напомним, трагедия случилась 29 ноября 2021 года. Учительница после уроков вызвалась отвезти детей по домам на личном автомобиле.

Однако она выскочила на железнодорожный переезд, и авто попало под поезд.

Три ребенка погибли, один пострадал. Мать выжившего рассказала о его состоянии. Ранее для Анны Диринг запросили 6,5 лет колонии.