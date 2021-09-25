Алтайские пожарные предотвратили взрыв в жилом доме

В Рубцовске в пятом часу утра 25 сентября загорелся жилой дом на ул. Тальменская. К моменту приезда пожарных, открытым огнем полыхал как сам дом, так и постройки во дворе.

В борьбе с возгоранием участвовало 24 человека личного состава и шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В огне и дыму ликвидацию пожара вели звенья газодымозащитной службы.

«В ходе тушения спасатели эвакуировали из огня 2 газовых баллона, предотвратив угрозу их разгерметизации и масштабного развития пожара», — добавили в экстренном ведомстве.

Никто не пострадал, огонь не перекинулся на другие постройки.

Ранее в Алтайском крае пожарные остановили огонь на подходе к селу, а в Барнауле спасли целое садоводство.