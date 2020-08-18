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Алтайские приставы просят помочь отыскать ребенка, которого отец прячет от матери

Алтайские судебные приставы вновь просят помочь найти 7-летнего Ивана Подчасова, которого его отец не хочет возвращать матери. По решению суда от 2015 года ребенок должен проживать с ней.

Отец. Ребенок. Семья
Отец. Ребенок. Семья
СС0

Отец от исполнения решения суда уклоняется, местонахождение ребенка скрывает. Мальчик предположительно проживает на территории Алтайского края, но точное местонахождение, в том числе и населенный пункт остается неизвестным.

УФССП России по Алтайскому краю обращается ко всем, кто видел мальчика или его отца, сообщить об этом начальнику межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников по телефону 8 (3852) 33-81-54 или 8−913−228−74−08, а также 8 (3852) 29-59-44.

Розыск ребенка.
Розыск ребенка.
пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю, публикуется с разрешения матери

Ранее altapress.ru подробно рассказывал о ситуации в семье Подчасовых. В 2016 году ребенок вместе с матерью Викторией переехал в Норильск. После этого его отец подал иск в суд об определении места жительства мальчика с ним и в марте 2017 года вместе с приставами забрал его в Барнаул.

Впоследствии это решение отменил краевой суд по жалобе Виктории Подчасовой, однако ребенка ей не вернули.

При этом еще по решению Зонального районного суда 2015 года ребенок должен жить с матерью. Оно до сих пор в силе, его так и не удалось оспорить.

В борьбе за ребенка отец попытался дать взятку приставу. Мужчина хотел договориться с представителем власти о том, чтобы тот не искал его и сына. За это против него возбудили уголовное дело и наказали штрафом в полмиллиона рублей.

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