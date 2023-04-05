Алтайский бизнесмен дал денег на изобличение взяточницы и больше года не мог их вернуть

Больше года алтайский предприниматель пытался вернуть свои деньги, переданные им на проведение правоохранителями оперативного мероприятия — дачи взятки. Бизнесмен помог изобличить взяточницу. Но добиться возврата вынутой из оборота суммы ему удалось только после вмешательства алтайского бизнес-омбудсмена Андрея Осипова и прокуратуры. История вкратце описана в докладе уполномоченного за 2022 год, переданном губернатору края. Altapress.ru ознакомился с ней подробнее по приговору суда.

Закрыть глаза за 98 тыс. рублей

Эта непростая история произошла летом 2021 года в Каменском районе, следует из приговора по этому делу.

Владельца магазина навестили с проверкой две сотрудницы электросетевой организации, связанной с железной дорогой. Женщины заявили, что выявили бездоговорное потребление. О чем они и составили акт.

В приговоре, вынесенном спустя несколько месяцев, предприниматель объяснил: акт они составили на 200 тыс. рублей. Но затем на встрече с глазу на глаз предложили ему заплатить меньше — 98 тыс. рублей. Но лично им.

За это они обещали уничтожить акт и не инициировать отключение магазина.

Счетчик электроэнергии. СС0

Сыграть роль взяткодателя

Все последующие события происходили уже под контролем оперативных служб. Для виду предприниматель дал согласие женщинам, а сам сообщил об их предложении в Славгородское отделение ФСБ.

Правоохранители предложили ему поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии — сыграть роль взяткодателя. При этом речь шла о том, что деньги, передаваемые в качестве взятки, он использует свои.

Перед новой встречей с сотрудницами компании предпринимателю вручили записывающее устройство и сумму для передачи — 100 тыс. рублей. Из них 30 тыс. он внес из своих средств, а еще 70 тыс. были муляжом. Две настоящие купюры правоохранители обработали магнитным порошком.

Взятка , подкуп.

По ходу дела осталась одна

Между тем, на очередной встрече обе женщины неожиданно отказались от взятки. И только позже одна из них все же продолжила начатое: сама заявилась в магазин и потребовала выплаты.

В дальнейшем именно она и стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК, часть 3 — получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие.

Коррупция. Суд. Уголовное дело. pixabay.com

Была осторожной при получении взятки

Из приговора видно: при получении взятки женщина вела себя максимально предусмотрительно. Когда предприниматель с деньгами снова встретился с ней, она не стала брать наличные — попросила перевести на банковскую карту. Причем не на свою — на чужую.

В этот момент, вероятно, оперативное мероприятие могло сорваться — ведь настоящих денег у предпринимателя для перевода не хватало. На суде он объяснил: он снял в банкомате со своего же счета еще 68 тыс. и перевел на указанный женщиной счет все, что она потребовала.

Тем временем вопрос об акте за бездоговорное потребление решался в машине, где мать предпринимателя находилась вместе с сотрудницей энергокомпании. Убедившись, что деньги переведены, взяточница передала акт, после чего ее и задержали сотрудники полиции.

Банкомат. СС0

Суд постановил конфисковать орудие преступления

Уголовное дело о взятке за незаконное действие (бездействие) поступило в суд в ноябре 2021 года. Вину женщина признала, в содеянном раскаялась и получила три года условно без штрафа — суд учел ее активное содействие следствию и маленького ребенка.

С ее автомобиля сняли арест, машину вернули. А вот деньги, которые ей передал предприниматель в качестве взятки под контролем правоохранителей (и которые принадлежали лично ему), суд конфисковал в пользу государства. Ведь при взятке деньги — по сути, орудие преступления.

Женщина приговор не стала обжаловать. А предприниматель обратился к алтайскому бизнес-омбудсмену Андрею Осипову — попросил помочь вернуть деньги.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Деньги возвращаются их владельцу

В докладе бизнес-омбудсмена этот случай называют историей успеха. И, в самом деле, вернуть свои деньги предпринимателю удалось. Но далеко не сразу.

Из доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей по Алтайскому краю за 2022 год:

«После обращения уполномоченного к прокурору края и следственный орган прокуратурой Алтайского края было внесено кассационное представление в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В том числе по вопросам необоснованной конфискации имущества».

Наконец в октябре 2022 года суд изменил приговор: конфискацию денег из него исключили. Всю сумму — 98 тыс. рублей, хранившуюся на депозитном счете следственного управления СКР России, надлежало вернуть предпринимателю. И, по сведениям бизнес-омбудсмена, деньги возвращены.

Коррупция. Суд. Уголовное дело. pixabay.com

Кстати, еще в 2018 году вопрос о судьбе денег, переданных в качестве взятки под контролем правоохранительных органов для задержания взяточника с поличным, решил Верховный суд, писала «Российская газета».

«Деньги возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании», — приводит издание выдержку из постановления Верховного суда.

В нашем случае на возврат потребовалось почти полтора года.