5 апреля
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Происшествия

Алтайский бизнесмен дал денег на изобличение взяточницы и больше года не мог их вернуть

Больше года алтайский предприниматель пытался вернуть свои деньги, переданные им на проведение правоохранителями оперативного мероприятия — дачи взятки. Бизнесмен помог изобличить взяточницу. Но добиться возврата вынутой из оборота суммы ему удалось только после вмешательства алтайского бизнес-омбудсмена Андрея Осипова и прокуратуры. История вкратце описана в докладе уполномоченного за 2022 год, переданном губернатору края. Altapress.ru ознакомился с ней подробнее по приговору суда.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

Закрыть глаза за 98 тыс. рублей

Эта непростая история произошла летом 2021 года в Каменском районе, следует из приговора по этому делу.

Владельца магазина навестили с проверкой две сотрудницы электросетевой организации, связанной с железной дорогой. Женщины заявили, что выявили бездоговорное потребление. О чем они и составили акт.

В приговоре, вынесенном спустя несколько месяцев, предприниматель объяснил: акт они составили на 200 тыс. рублей. Но затем на встрече с глазу на глаз предложили ему заплатить меньше — 98 тыс. рублей. Но лично им.

За это они обещали уничтожить акт и не инициировать отключение магазина.

Счетчик электроэнергии.
Счетчик электроэнергии.
СС0

Сыграть роль взяткодателя

Все последующие события происходили уже под контролем оперативных служб. Для виду предприниматель дал согласие женщинам, а сам сообщил об их предложении в Славгородское отделение ФСБ.

Правоохранители предложили ему поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии — сыграть роль взяткодателя. При этом речь шла о том, что деньги, передаваемые в качестве взятки, он использует свои.

Перед новой встречей с сотрудницами компании предпринимателю вручили записывающее устройство и сумму для передачи — 100 тыс. рублей. Из них 30 тыс. он внес из своих средств, а еще 70 тыс. были муляжом. Две настоящие купюры правоохранители обработали магнитным порошком.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

По ходу дела осталась одна

Между тем, на очередной встрече обе женщины неожиданно отказались от взятки. И только позже одна из них все же продолжила начатое: сама заявилась в магазин и потребовала выплаты.

В дальнейшем именно она и стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК, часть 3 — получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие.

Коррупция. Суд. Уголовное дело.
Коррупция. Суд. Уголовное дело.
pixabay.com

Была осторожной при получении взятки

Из приговора видно: при получении взятки женщина вела себя максимально предусмотрительно. Когда предприниматель с деньгами снова встретился с ней, она не стала брать наличные — попросила перевести на банковскую карту. Причем не на свою — на чужую.

В этот момент, вероятно, оперативное мероприятие могло сорваться — ведь настоящих денег у предпринимателя для перевода не хватало. На суде он объяснил: он снял в банкомате со своего же счета еще 68 тыс. и перевел на указанный женщиной счет все, что она потребовала.

Тем временем вопрос об акте за бездоговорное потребление решался в машине, где мать предпринимателя находилась вместе с сотрудницей энергокомпании. Убедившись, что деньги переведены, взяточница передала акт, после чего ее и задержали сотрудники полиции.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Суд постановил конфисковать орудие преступления

Уголовное дело о взятке за незаконное действие (бездействие) поступило в суд в ноябре 2021 года. Вину женщина признала, в содеянном раскаялась и получила три года условно без штрафа — суд учел ее активное содействие следствию и маленького ребенка.

С ее автомобиля сняли арест, машину вернули. А вот деньги, которые ей передал предприниматель в качестве взятки под контролем правоохранителей (и которые принадлежали лично ему), суд конфисковал в пользу государства. Ведь при взятке деньги — по сути, орудие преступления.

Женщина приговор не стала обжаловать. А предприниматель обратился к алтайскому бизнес-омбудсмену Андрею Осипову — попросил помочь вернуть деньги.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Деньги возвращаются их владельцу

В докладе бизнес-омбудсмена этот случай называют историей успеха. И, в самом деле, вернуть свои деньги предпринимателю удалось. Но далеко не сразу.

Из доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей по Алтайскому краю за 2022 год:

«После обращения уполномоченного к прокурору края и следственный орган прокуратурой Алтайского края было внесено кассационное представление в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В том числе по вопросам необоснованной конфискации имущества».

Наконец в октябре 2022 года суд изменил приговор: конфискацию денег из него исключили. Всю сумму — 98 тыс. рублей, хранившуюся на депозитном счете следственного управления СКР России, надлежало вернуть предпринимателю. И, по сведениям бизнес-омбудсмена, деньги возвращены.

Коррупция. Суд. Уголовное дело.
Коррупция. Суд. Уголовное дело.
pixabay.com

Кстати, еще в 2018 году вопрос о судьбе денег, переданных в качестве взятки под контролем правоохранительных органов для задержания взяточника с поличным, решил Верховный суд, писала «Российская газета».

«Деньги возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании», — приводит издание выдержку из постановления Верховного суда.

В нашем случае на возврат потребовалось почти полтора года.

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