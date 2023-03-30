Государство продолжает вводить новшества для бизнеса, которые приводят к росту его затрат и в конечном итоге включаются в цену продукции. И это не всегда налоги — есть и неналоговые платежи. Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, рассказал, к чему надо готовиться предпринимателям в ближайшие месяцы. И объяснил, почему эти новшества придется принять.

Маркировка новых видов продукции

Нанесение особых кодов на товары — давний тренд, который в бизнес-сообществе, как правило, воспринимают без энтузиазма — для них это дорого.

Деньги приходится тратить на оборудование — принтеры, сканеры, терминалы. На код и на саму этикетку-наклейку. Год назад алтайский предприниматель Олег Махнаков возмущался: из-за установки оборудования производительность линий упала на 30%.

«Государство преследует благие цели и определенные плюсы в этом есть. Но с самого начала моего назначения на должность уполномоченного я достаточно активно выступал против маркировки в целом, соглашаясь с мнением предпринимательского сообщества, что это излишнее регулирование», — сказал алтайский бизнес-омбудсмен.

Маркировка молочной продукции. Этикетка с кодом. Altapress.ru

БАДы , пиво и другое

Тем не менее введение маркировки новых товаров придется принять как всякую неизбежность. В 2023 году под обязательную маркировку подпадают БАДы, пиво и другие слабоалкогольные напитки крепостью не более семи градусов, антисептики, велосипеды и велосипедные рамы, медицинские изделия.

Вводят маркировку постепенно, но неуклонно. Так, с 1 апреля стала обязательной маркировка пива в кегах, с 1 октября — пива и слабоалкогольных напитков не более семи градусов в стеклянной и полимерной таре, с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Андрей Осипов отмечает, что затраты производителей на покупку всего, что нужно для маркировки, порой колоссальные. У крупных предприятий — десятки и даже сотни миллионов рублей.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

В конце 2020 года в «Алтайхолоде» заявляли: переоснащение производства под маркировку им обойдется в 50−60 млн рублей. А крупные пивоваренные заводы России уже в 2022-м оценили затраты на это в 20−650 млн рублей, сообщает retail.ru.

«И все эти затраты включаются в стоимость товара», — говорит он (впрочем, в пресс-службе оператора системы «Честный знак» — «Центра развития перспективных технологий», поясняли, что вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%).

В отдельных случаях государство прислушивается к бизнесу. Так, бизнес-уполномоченным удалось убедить чиновников сделать послабления для удаленных сельских магазинов.

Для них ввод информации о продаже молочной продукции и воды в систему «Честный знак» в режиме онлайн «просто нереальный» — устойчивой связи нет в 300 с лишним селах региона, сказал бизнес-омбудсмен. И правительство разрешило делать это раз в 30 дней.

Сельский магазин. Анна Зайкова

Но в целом позиция правительства однозначная: обязательная маркировка будет расширяться и на другие товары, сообщил Андрей Осипов.

Акциз на сахар в напитках

С 1 июля в России вводится акциз на сладкие напитки — 7 рублей за литр. Как уже объяснял altapress.ru, под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 миллилитров напитка.

В список подакцизных также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. «Ставка вроде небольшая, но все равно это определенный рост затрат потребителей», — сказал Осипов. При этом сам он в целом одобряет введение акциза.

«С точки зрения специалистов в области питания, борьбы с сахарным диабетом это актуально. Но для производителей это не очень хорошо», — добавил бизнес-омбудсмен.

Газировка. Напиток СС0

Ранее altapress.ru рассказывал, что в Алтайском крае акциз начнут платить Волчихинский, Бочкаревский и Барнаульский пивоваренные заводы. И сумма поступлений акциза составит около 50 млн рублей в месяц.

Новые ставки по патентной системе

Новую редакцию закона о патентной системе налогообложения депутаты ввели в 2020 году. Систему, по словам Андрея Осипова, постарались сделать максимально удобной — ведь в тот момент отменили любимый бизнесом ЕНВД, и задача была сделать переход от него на другие системы «бесшовным».

«Патентщикам» разрешили вычитать из суммы налога страховые взносы за себя и сотрудников. При этом в ряде случае по итогу налог уменьшался до нуля. Однако, как сказал бизнес-омбудсмен, в этом случае «в муниципальном бюджете ничего не оставалось» и «все понимали, что так нельзя».

И вот с января 2024 года вступят в силу новые, более высокие ставки по патентной системе налогообложения. Понятно, что рост ставок мало кому нравится. Но, по оценкам Андрея Осипова, новые суммы будут посильными для бизнеса. Он привел примеры, насколько возрастет налог у «патентщиков».

В швейных мастерских выкраивают и отшивают экипировку. Данил Лиманский.

Швейная мастерская Предприниматель держит швейную мастерскую, наемных работников нет. Если он пользуется правом уменьшить сумму налога на уплаченные взносы в соцфонды, то, по словам Андрея Осипова, сегодня по патенту «не платит ничего». С 2024 года после вычета его налог составит 1220 рублей в месяц. Мастерская с пятью наемными работниками в настоящий момент платит 2625 рублей в месяц, в 2024-м налог составит 8820 рублей, с 10 работниками налог увеличится с сегодняшних 4,8 тыс. до 18 тыс. рублей. Читать далее Парикмахеры Предприниматель-парикмахер с патентом после вычета соцвзносов тоже платит «почти ноль», сказал Андрей Осипов. В 2024 году налог составит 1870 рублей в месяц, на селе 1400 рублей. Техобслуживание и ремонт автотранспорта Предприниматель с патентом, занимающийся техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средства, в 2024 году заплатит 2,5 тыс. рублей, тогда как сегодня, получив вычет, тоже не платит. Если же у него пять наемных работников, платеж возрастет с сегодняшних 6,6 тыс. до 11 тыс. в месяц, если их 10 — с 12 до 23 тыс. рублей.

В общем, Андрей Осипов считает, что большинство предпринимателей — а сегодня в Алтайском крае выдано 26 803 патента — в 2024 году останутся плательщиками налога по этой системе — «учитывая удобство патента и не столь большие суммы, которые надо будет платить».

«Новые ставки приняли в феврале — и у предпринимателей есть возможность подготовиться», — резюмировал он.