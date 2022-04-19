19 апреля
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Происшествия

Алтайский бизнесмен мечтал купить дизель по дешевке, а в итоге потерял почти миллион рублей

Предприниматель из Краснощековского района Алтайского края перевел мошеннику 900 тысяч рублей — он хотел по дешевке приобрести дизельное топливо.

Дизель, топливо, бензин
Дизель, топливо, бензин
СС0

Потерпевший обратился в полицию. Мужчина рассказал, что ему позвонили по телефону и предложили топливо по привлекательной цене.

Покупателю необходимо было перевести на счёт продавца почти 900 тысяч рублей. После этого ему должны были отгрузить горюче-смазочный материал.

Индивидуальному предпринимателю предложение показалось весьма выгодным, он перевел нужную сумму, но топливо так и не получил, сообщает ГУ МВД по краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее в Алтайском крае сельчанин получил хорошую «скидку» от мошенника на новые шины.

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