13 апреля
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Жизнь

Алтайский сельчанин получил от мошенника хорошую скидку при покупке сельскохозяйственных шин

В Алтайском крае мужчина знал про мошенников, но все равно решил купить шины со скидкой у неизвестной компании, сообщает региональное МВД.

Работа в поле. Трактор.
Работа в поле. Трактор.
Pixabay.com.

С жалобой в полицию обратился 33-летний житель Табунского района, у которого неизвестные похитили деньги.

«Накануне он позвонил, как он считал, начальнику отдела сбыта в одну из организаций и договорился о приобретении сельскохозяйственных шин в количестве шести штук на общую сумму 543 тысячи рублей. Ему сделали якобы хорошую скидку и в итоге к оплате насчитали 525 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Сельчанин по указанным реквизитам перевел деньги. После этого «сотрудник организации» перестал выходить на связь, а мужчина понял, что его обманули.

Потерпевший отметил, что знал о мошеннических действиях, более того, полицейские ему неоднократно вручали памятки. В итоге все равно попался на уловку.

Уголовное дело возбудили по признакам «мошенничества». Если продавца найдут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее другой алтайский сельчанин наблюдал за исчезновением своих 515 тыс. рублей и ничего не мог поделать.

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