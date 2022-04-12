Алтайский сельчанин наблюдал за исчезновением своих 515 тыс. рублей и ничего не мог поделать

36-летний житель поселка Молодежный с сентября 2021 года по март 2022 года участвовал в торгах с помощью установленного на смартфон приложения.

Зачислил денежные средства на указанный счет и не смог вывести свои накопления обратно, хотя в приложении денежные средства в размере 515 тысяч рублей отражались", — рассказали в ведомстве.