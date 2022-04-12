Алтайский сельчанин наблюдал за исчезновением своих 515 тыс. рублей и ничего не мог поделать

36-летний житель поселка Молодежный с сентября 2021 года по март 2022 года участвовал в торгах с помощью установленного на смартфон приложения.
Зачислил денежные средства на указанный счет и не смог вывести свои накопления обратно, хотя в приложении денежные средства в размере 515 тысяч рублей отражались", — рассказали в ведомстве.
Мужчина обратился в полицию, когда понял, что не может не только получить дополнительный доход, но и вернуть свои деньги.
В МВД вновь обратились к жителям края с просьбой не доверять различным брокерам, которые предлагают большой доход в кратчайшие сроки.
«Игра на бирже или покупка акций в неизвестном вам инвестиционном фонде прекратится сразу, как у вас закончатся деньги. Будьте бдительны!» — предупредили в полиции.
Ранее жительница Алтая хотела получить прибыль от игры на бирже, а потеряла полмиллиона рублей.