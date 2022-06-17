Алтайский дебошир разбил окно соседке, а затем ранил ножом полицейского

В Кулунде мужчина сначала разбил окно соседке, а потом напал на полицейского.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю, 16 июня пьяный мужчина выбил окно соседке. Женщина вызвала полицию.

Полицейские пришли в дом дебошира. Участковый предложил пройти в отделение полиции, но мужчина отказался.

Он взял нож и нанес полицейскому колото-резаное ранение в грудь. Участкового в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ночью 17 июня злоумышленника задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств нападения на сотрудника полиции. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении рецидивиста меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Рубцовске водитель несколько метров протащил на машине сотрудника ГИБДД — сотрудник полиции получил множественные травмы.