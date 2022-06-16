17 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, который обозвал темнокожую девушку «обезьяной»

Фрунзенский районный суд Петербурга назначил 7 суток ареста и 50 часов обязательных работ мужчине, который оскорбил в автобусе темнокожую девушку-блогера.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Инцидент случился 13 июня. Петербуржец подсел в автобусе к девушке со словами: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!».

Блогер отказала и пересела на другое сиденье, после чего мужчина подошел к ней вновь. Он сел рядом, назвал ее «чунга-чангой» и не давал встать с места, пишет daily.afisha.ru.

Девушка рассказала о произошедшем в соцсетях и написала заявление в полицию.

33-летнего горожанина задержали и привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды, а также за мелкое хулиганство.

Как пишет «Фонтанка», петербуржец признал, раскаялся, объяснил свое некрасивое поведение тем, что выпил.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость