В Петербурге арестовали мужчину, который обозвал темнокожую девушку «обезьяной»

Фрунзенский районный суд Петербурга назначил 7 суток ареста и 50 часов обязательных работ мужчине, который оскорбил в автобусе темнокожую девушку-блогера.

Инцидент случился 13 июня. Петербуржец подсел в автобусе к девушке со словами: «Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!».

Блогер отказала и пересела на другое сиденье, после чего мужчина подошел к ней вновь. Он сел рядом, назвал ее «чунга-чангой» и не давал встать с места, пишет daily.afisha.ru.

Девушка рассказала о произошедшем в соцсетях и написала заявление в полицию.

33-летнего горожанина задержали и привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды, а также за мелкое хулиганство.

Как пишет «Фонтанка», петербуржец признал, раскаялся, объяснил свое некрасивое поведение тем, что выпил.