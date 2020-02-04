Алтайский экс-чиновник Белобородов заявил о фальсификации доказательств и угрозах по его делу

Адвокат бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова рассказал, что доказательства по делу его подзащитного сфальсицированы, а показания многих свидетелей «выбили» под давлением. Об этом пишет издание «Сибирь.Реалии».

Белобородов обвиняется в получении взятки и растрате особо крупной суммы из бюджета. Сейчас процесс находится на стадии дополнений. По словам адвоката Олега Горохова, свидетели дают показания в пользу Алексея Белобородова.

«Часть из них официально признается в том, что ложные показания у них „выбили“ под давлением, угрозами или обманом, часть — говорит об этом в приватных беседах. Но все без исключения от показаний против подзащитного на суде отказались. При этом выясняется, что о многих важных моментах эти свидетели попросту не могли давать показания, так как не могли иметь таких сведений», — сообщил Горохов.

Кроме того, добавил юрист, есть нарушения при фиксации улик. Например, бухгалтеру приписали, что документы она якобы сама принесла в управление ФСБ, хотя не могла она этого сделать, так как не хранила их дома — документы изъяли сотрудники ФСБ при обыске.

Другой свидетельнице, как отмечается, угрожали через отца, работающего в гараже администрации. Якобы ему заявили, что его дочь «из Москвы будет этапирована в Барнаул», если не изменит показания.

Еще одному предпринимателю родом из Азербайджана тот же сотрудник угрожал депортацией, хотя это невозможно, потому что человек имеет российское гражданство.

Причем, как считает адвокат, у Белобородова с этим сотрудником ФСБ личный конфликт.

«Он начался с того, что этот сотрудник пытался обвинить подполковника якобы в незаконной покупке картины. Когда подполковник указал старшему лейтенанту на нехватку юридических знаний для подобной работы, тот заявил, что любой ценой «его посадит», — объяснил адвокат.

По словам Горохова, угрозы до сих пор поступают свидетелям по делу. Сам Белобородов все обвинения по-прежнему отрицает.

Суд над Алексеем Белобородовым. Анна Зайкова , altapress.ru

В чем обвиняют Алексея Белобородова

Как ранее сообщал altapress.ru, компания «РемСтрой» под руководством Евгения Фоканова выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора). Общая стоимость работ составила почти 95 млн рублей.

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере от Евгения Фоканова и растрате в особо крупном размере.

Следствие считает, что в 2013 году управделами обратился к директору строительной компании «РемСтрой» с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения ремонтных работ в здании на ул. Чкалова, 230 — сейчас там располагается минприроды Алтайского края.

По мнению правоохранителей, строительные акты содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена, а директор «РемСтроя» построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей в обмен на заключение госконтракта.

Евгений Фоканов сотрудничал со следствием и таким образом освободил себя от наказания за взятку. Ему вынесли приговор только за пособничество в растрате — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.