Алтайский Отелло. Как мужчина, узнав о сопернике, заколол возлюбленную и себя, но полиция приехала и спасла его

В конце 2021 года в Ельцовском районе произошла, на первый взгляд, банальная «бытовуха» с убийством. Однако после содеянного виновный решил свести счеты с жизнью. Но не из-за того, что раскаялся. Подробности этой истории о страшной любви, нам рассказала заместитель руководителя Троицкого межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Надежда Холопова.

Марина Коростелева (здесь и далее имена изменены — прим. Ред.) и Александр Попов давно сожительствовали. Александр воспитывал детей Марины от первого брака.

С бывшим мужем она поддерживала общение только по вопросам воспитания. Сергей Титов, отец детей, жил в Барнауле. Они с Мариной когда-то «не сошлись характерами» и расторгли брак. Женщина с детьми переехала в одно из сел Ельцовского района.

Там, спустя время, и познакомилась с Александром.

Отношения. CCO

«У Коростелевой и Попова отношения были бурные. То сходились, то расходились. Периодически он жил у Марины. К детям ее относился хорошо. Активно ими занимался, подарки покупал», — рассказывает Надежда Холопова.

Следователь уточняет, что никаких признаков неадкватности или болезненной ревности Александр к Марине не проявлял. Наоборот, у него насчет возлюбленной были «серьезные намерения».

Вот только у мужчины был серьезный недостаток — иногда он сильно пил.

Алкоголь. CC0

И вот однажды, после очередного разлада в паре, Коростелева решила вернуться к бывшему мужу Сергею Титову и восстановить семью.

Попов такого удара пережить не смог и стал угрожать женщине, требовать вернуться к нему.

Марина с детьми в это время жила в одном доме со своей мамой. Коростелева собиралась переезжать в Барнаул в скором времени.

Отношения. CCO

В один из вечеров, когда Марина разговаривала по телефону с бывшим супругом, в дом постучал пьяный Попов.

Женщина сказала собеседнику по ту сторону трубки: «Ты подожди, мне тут с ним объясниться надо». Титов заподозрил неладное, но приезжать не стал.

Коростелева в очередной раз заявила бывшему возлюбленному, что намерена изменить свою жизнь и вернуться к мужу.

Нож , убийство. CC0

Тогда Александр схватил нож, который обычно носил с собой, и нанес ей два удара в живот. Чудом Марина нашла в себе силы, несмотря на ранения, выпроводить нападавшего из дома, закрыть дверь и позвать на помощь.

Однако Попов на этом не остановился. Он выломал замок и вернулся в жилье. Он нанес Марине еще несколько ножевых ранений, отчего она скончалась на месте. Ее мама вызвала полицию.

Тем временем, Александр пришел к себе домой и решил свести счеты с жизнью. Позже правоохранителям он объяснил, что «если ее нет, то и меня не должно быть».

Наручники. СС0

Тем же ножом он ударил себя в живот, упал и лежал в луже крови. В таком виде мужчину нашли сотрудники полиции. После того, как Попову оказали медицинскую помощь и сделали операцию, началось расследование.

Других подозреваемых, помимо Александра не было. Он не только сразу признался в совершенном, но и сказал: «Если бы была возможность, я бы опять ее убил».

Следователь подчеркивает, что обвиняемый, на протяжении всего следствия, так и не раскаялся.

Тюрьма СС0

Суд приговорил Александра Попова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Детей Марины Коростелевой теперь воспитывают ее мама и бывший муж.