Алтайские следователи проверят информацию о травмировании мальчика на батуте

Сотрудники СУ СК по Алтайскому краю организовали доследственную проверку сообщения о травмировании ребенка в детском развлекательном центре Барнаула.

«В одной из социальных сетей опубликовано обращение жительницы Барнаула о том, что в июле 2022 года в одном из детских развлекательных центров краевой столицы семилетний мальчик получил травму позвоночника при прыжках на батуте. По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Инцидент случился 8 июля, но стало о нем известно лишь 23 числа.

По словам мамы мальчика, ребенок, прыгая на батуте, сломал четвертый позвонок. Теперь ему 10 месяцев придется носить корсет.

Напомним, это не первый случай травмирования ребенка на батуте в Алтайском крае этим летом.

Так, в детском игровом клубе в Индустриальном районе краевой столицы девочка сломала три позвонка, прыгая на батуте. О случившемся рассказал ее отец.