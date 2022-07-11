Следователи проверят игровой клуб в Барнауле, где девочка сломала три позвонка

Следственные органы начали доследственную проверку по сообщениям средств массовой информации о травмировании девочки в одном из детских развлекательных центров Барнауле. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

«Следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников детского центра на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, отец ребенка рассказал, что его дочь сломала три позвонка во время прыжков на батуте в барнаульском детском игровом клубе.

По словам мужчины, он сначала пытался обсудить мирное урегулирование ситуации, но после нескольких разговоров владелец учреждения перестал выходить на связь. Тогда барнаулец решил придать случившееся огласке.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток получил множественные травмы в результате обрыва страховочного троса в веревочном парке Барнаула.