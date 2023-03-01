1 марта
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Происшествия

Алтайский водитель без прав сбил насмерть лежащего на дороге сельчанина

Смертельное ДТП произошло в с. Беляши Кош-Агачского района (Республика Алтай). Мужчина переехал односельчанина, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай.

Алтайский водитель без прав сбил насмерть лежащего на дороге сельчанина
Алтайский водитель без прав сбил насмерть лежащего на дороге сельчанина
МВД по Республике Алтай

Инцидент произошел 26 февраля.

35-летний местный житель села Беляши, управляя Ладой, ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением.

В результате водитель наехал на 37-летнего односельчанина, который лежал на дороге. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полиция установила, что у водителя Лады не было прав. По факту ДТП проводится проверка в соответствии со ст. 144−145 УПК РФ.

Ранее в Барнауле внедорожник насмерть сбил 70-летнего мужчину, переходившего дорогу.

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