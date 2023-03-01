Алтайский водитель без прав сбил насмерть лежащего на дороге сельчанина

Инцидент произошел 26 февраля.
35-летний местный житель села Беляши, управляя Ладой, ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением.
В результате водитель наехал на 37-летнего односельчанина, который лежал на дороге. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.
Полиция установила, что у водителя Лады не было прав. По факту ДТП проводится проверка в соответствии со ст. 144−145 УПК РФ.
Ранее в Барнауле внедорожник насмерть сбил 70-летнего мужчину, переходившего дорогу.