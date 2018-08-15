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Алтайский водитель заплатит 60 тысяч рублей за сбитого ребенка

В Бийске по требованию прокурора с водителя автомобиля взыскали больше 60 тыс. рублей за вред, причиненный ребенку в результате ДТП, сообщает краевая прокуратура.

Ребёнок на дороге.
Ребёнок на дороге.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Жительница Бийска подала заявление в прокуратуру города в защиту интересов своего малолетнего сына. Женщина сообщила, что ее 10-летний сын в апреле 2017 года переходил проезжую часть дороги по ул. Больничный взвоз, где был сбит автомобилем.

Ребенок получил множественные травмы, причинившие вред здоровью. Длительное время проходил лечение в стационаре и амбулаторно. В связи с этим она просила взыскать с водителя, допустившего наезд на ее ребенка, сумму расходов на лечение и компенсацию морального вреда.

Зместитель прокурора Бийска Татьяна Долина, суд рассмотрел исковое заявление прокурора и постановил взыскать более 60 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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