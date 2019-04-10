Алтайского дембеля, который жестоко избил солдата на Сахалине, отправят в колонию

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему по призыву из Алтайского края, которого обвиняли в жестоком избиении сослуживца на Сахалине, пишет сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Заседание прошло 9 апреля. В нем участвовали близкие и родные пострадавшего солдата-срочника из Томари, а также сам подсудимый и его адвокат.

Молодого человека приговорили к 3 годам колонии общего режима, рассказали в Южно-Сахалинском гарнизонном суде РИА «Сахалин-Курилы». По информации Sakhalin.info он также должен выплатить штраф 300 тыс. рублей в качестве моральной компенсации пострадавшему.

Напомним, о происшествии стало известно в конце 2018 года. 6 декабря потерпевший получил травму. Он сообщил врачам, что упал. По версии следствия, обвиняемый ударил солдата, когда тот уснул во время тренировки. Врачи сделали рентген, исключили перелом ребер и снова отправили солдата в часть. Там он с давлением 60 на 30 и сильными болями пробыл еще неделю, жил по армейскому распорядку. 11 декабря солдата доставили в реанимацию областного военного госпиталя, где специалисты диагностировали разрыв селезенки.

За это время обвиняемый успел демобилизоваться, покинуть остров и уехать домой. Но военные следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.

По версии родственников, потерпевший стал жертвой «наматывания» — системы, введенной дембелями в армии. Суть сводится к тому, что новички должны давать деньги и другие материальные ценности, чтобы их не били. Родные солдата говорили, что за полгода службы они передавали ему несколько телефонов и деньги. Однако официально эту версию не подтвердили.

Сегодня состояние пострадавшего стабилизировалось. Ему сделали операцию по удалению селезенки. Молодому человеку предстоит долгий путь к восстановлению.