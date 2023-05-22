22 мая
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Происшествия

Алтайского экс-чиновника обвинили в убийстве девушки 30-летней давности

Жителя Калманского района обвинили в убийстве девушки в 1989 году, сообщает пресс-служба следственного комитета Алтайского края.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

В сентябре 1990 года в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района обнаружили останки без вести пропавшей в 1989 году 17-летней девушки.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым, однако спустя более 30 лет следователи криминалисты смогли найти преступника.

Свидетели прошли опрос на полиграфе. Таким образом правоохранители проверяли их причастность к убийству.

В ходе опроса установили причастность одного из мужчин, которому на момент преступления было 19 лет. Он признался в убийстве и в изнасиловании девушки.

По данным следствия, в сентябре 1989 года мужчина познакомился с будущей жертвой. Когда они оказались наедине, он попытался ее изнасиловать, но девушка сопротивлялась.

В результате молодой человек убил ее, а тело закопал недалеко от места преступления. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что пару дней назад появилась информация якобы о задержании подозреваемого по делу "политеховского маньяка". Также СМИ писали, что суд обвинил бывшего замглавы района в 11 убийствах.

Ранее мы рассказывали, что известно об этом громком деле.

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