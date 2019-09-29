Алтайского серийного насильника задержали на Кипре

27-летнего экс-следователя СК Александра Сатлаева, которого разыскивали в Алтайском кра е, задержали на Северном Кипре, пишет «Российская газета».

Как задержали маньяка

Сатлаев находился в международном розыске как серийный насильник и обвинялся в совершении преступлений на территории Алтайского края и Респулики Алтай.

Он был арестован в Керинии по подозрению в нападении на местную жительницу. Сатлаев придушил прохожую, затем выхватил у нее сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро, после чего сбежал.

Кипрские СМИ сообщают, что задержать злоумышленника удалось благодаря записям с видеокамер. По предварительным данным, Сатлаев прибыл на Кипр по поддельным документам.

История Сатлаева

В Горно-Алтайске Сатлаев совершил 11 нападений, однако в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться. Дошло до того, что злоумышленник официально занимался расследованием собственных преступлений и даже уговорил одну из своих жертв забрать заявление.

Когда по подозрению в совершении дерзких преступлений он был задержан, это стало для общественности настоящим шоком. Как выяснилось, при приеме на работу он прошел все необходимые проверки. У Сатлаева не было выявлено психических отклонений, он успешно прошел исследование на детекторе лжи. Молодой человек пользовался успехом у женщин и хорошо зарекомендовал себя на работе.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

В марте 2019 года освободили по УДО. Новое изнасилование произошло ночью 4 августа в одном из подъездов дома на ул. Интернациональная в Барнауле. Личность подозреваемого оперативники установили уже на следующий день. Сатлаев успел сбежать из города.

Как сообщила представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, в августе Сатлаеву было заочно предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ «Изнасилование» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Будет ли Россия добиваться экстрадиции Сатлаева, пока неизвестно.