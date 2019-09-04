Серийного насильника на Алтае не могут найти уже месяц

В ориентировках сказано, что обвиняемый носит модельную стрижку и передвигается на автомобиле Mitsubishi Lancer.
Правоохранители ищут его не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах, в том числе в Республике Алтай, откуда Сатлаев родом.
Сколько продлятся поиски — неизвестно. Будучи следователем, он отлично изучил методы розыскной работы.
Завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов рассказал, что сам по себе маньяк не останавливается, нападения будут продолжаться до тех пор, пока его не обезвредят.
«Это больные люди, очень часто с отклонениями на сексуальной почве, которые не могут получить удовлетворение нормальным способом. Причины самые разные — например, детская психологическая травма», — отмечает эксперт.
Вычислить серийников достаточно трудно: «Они совершенно не отличаются от обычных людей — с виду законопослушные, семейные, имеют нормальную работу. Словом, ничем не выделяются из толпы».
Многие однокурсники Сатлаева, узнав о его преступлениях, очень удивились, так как он якобы никогда не был обделен женским вниманием и производил впечатление адекватного парня.
Заочно подозреваемому уже предъявили обвинение. После задержания, следователи намерены провести психиатрическую экспертизу.
Из сообщения следкома:
Данный гражданин объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование). Он освободился из мест заключения условно-досрочно, на путь исправления не встал и совершил тяжкое преступление в Барнауле.
В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.
Комиссия Следственного комитета России приезжала в Республику Алтай и проанализировала работу своего местного управления. Проверяющие назвали этот случай «вопиющим».
Потом в отставку ушел отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.
Сатлаева задержали в октябре 2013 года, в марте 2019 года освободили по УДО. Новое изнасилование произошло ночью 4 августа в одном из подъездов дома на ул. Интернациональная в Барнауле.
Какое наказание грозит насильнику?
Если он не угрожал своей жертве убийством, не причинял тяжкого вреда здоровью и не заразил венерическим заболеванием, маньяк может быть осуждён на тот же самый срок — до шести лет, как и за первое изнасилование, пишет Life.ru. Он снова сможет выйти по УДО.