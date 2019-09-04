Серийного насильника на Алтае не могут найти уже месяц

Оперативники уже месяц разыскивают на Алтае бывшего следователя, 27-летнего Александра Сатлаева, которого обвиняют в изнасиловании девушки в Барнауле. Его объявили в международный розыск, пишут РИА Новости.

В ориентировках сказано, что обвиняемый носит модельную стрижку и передвигается на автомобиле Mitsubishi Lancer.

Правоохранители ищут его не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах, в том числе в Республике Алтай, откуда Сатлаев родом.

Сколько продлятся поиски — неизвестно. Будучи следователем, он отлично изучил методы розыскной работы.

Завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов рассказал, что сам по себе маньяк не останавливается, нападения будут продолжаться до тех пор, пока его не обезвредят.

«Это больные люди, очень часто с отклонениями на сексуальной почве, которые не могут получить удовлетворение нормальным способом. Причины самые разные — например, детская психологическая травма», — отмечает эксперт.

Вычислить серийников достаточно трудно: «Они совершенно не отличаются от обычных людей — с виду законопослушные, семейные, имеют нормальную работу. Словом, ничем не выделяются из толпы».

Ориентировка по розыску Александра Сатлаева. gorno-altaisk.info

Многие однокурсники Сатлаева, узнав о его преступлениях, очень удивились, так как он якобы никогда не был обделен женским вниманием и производил впечатление адекватного парня.

Заочно подозреваемому уже предъявили обвинение. После задержания, следователи намерены провести психиатрическую экспертизу.

Из сообщения следкома:

Данный гражданин объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование). Он освободился из мест заключения условно-досрочно, на путь исправления не встал и совершил тяжкое преступление в Барнауле.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

Комиссия Следственного комитета России приезжала в Республику Алтай и проанализировала работу своего местного управления. Проверяющие назвали этот случай «вопиющим».

Потом в отставку ушел отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.

Сатлаева задержали в октябре 2013 года, в марте 2019 года освободили по УДО. Новое изнасилование произошло ночью 4 августа в одном из подъездов дома на ул. Интернациональная в Барнауле.

Какое наказание грозит насильнику?

Если он не угрожал своей жертве убийством, не причинял тяжкого вреда здоровью и не заразил венерическим заболеванием, маньяк может быть осуждён на тот же самый срок — до шести лет, как и за первое изнасилование, пишет Life.ru. Он снова сможет выйти по УДО.