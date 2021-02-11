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Алтайскому экс-министру дали срок за покупку Land Cruiser

Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина приговорили к трем годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями, говорится на сайте Горно-Алтайского горсуда.

Автомобиль, Toyota.
Автомобиль, Toyota.
СС0

Бывший чиновник купил на деньги министерства внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью в 6,1 млн рублей вместо лесопожарной техники.

Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств приговорил его к трем годам условно с лишением права два года занимать должности в госорганах.

Как уже писал altapress.ru, местная «Авиалесоохрана» (подведомственное минприроды учреждение) нуждалась в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп, общей стоимостью 6,9 млн рублей.

Техника нужна была не только для ликвидации огня, но и для защиты от вредителей и болезней.

Республиканскому минприроды выделили 6,2 млн рублей по госпрограмме «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», но министр решил не покупать спецтехнику, а выбрал авто.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
www.kolesa.ru

Ранее также сообщалось, что спустя месяц после покупки машину передали в безвозмездное пользование управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона — на тот момент Александра Бердникова.

Свою вину экс-чиновник отрицал.

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