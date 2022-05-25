Алтайскому водителю без прав, который насмерть сбил ребенка, ужесточили наказание

Прокуратура Алтайского края добилась ужесточения наказания для судимого жителя села Боровиха Первомайского района, который, управляя пьяным без прав, сбил ребенка.

Трагедия произошла 31 июля 2021 года. 24-летний житель Первомайского района в состоянии алкогольного опьянения сбил 10-летнего ребенка, который ехал по обочине на самокате.

Водитель не остановился, оставив пострадавшего на месте без помощи. Мальчика госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Прокуратура сочла указанное решение слишком мягким и несоразмерным содеянному.

По апелляционному представлению Алтайский краевой суд изменил решение, назначив осужденному отбывать лишение свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 7 лет, пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в Барнауле арестовали участника смертельного ДТП на Змеиногорском тракте, в котором погибла 55-летняя женщина.