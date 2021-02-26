Алтайскую трудинспекцию проверят после гибели четырех человек на зернохранилище

«Инспекция труда должна обеспечивать контрольную функцию по обеспечению условий труда, и четверо погибших, на которых упал снег, их прямая компетенция. Нами ставится задача дать оценку деятельности не только того директора, который командовал зернохранилищем, но и тех людей, которые получают зарплаты за обеспечение контрольных функций», — цитирует Демешина ТАСС.