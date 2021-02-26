Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Алтайскую трудинспекцию проверят после гибели четырех человек на зернохранилище

Прокуратура проверит деятельность инспекции труда в Алтайском крае после гибели четырех сотрудников СПК «им. Фрунзе» в селе Смазнево. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
22.mchs.gov.ru.

«Инспекция труда должна обеспечивать контрольную функцию по обеспечению условий труда, и четверо погибших, на которых упал снег, их прямая компетенция. Нами ставится задача дать оценку деятельности не только того директора, который командовал зернохранилищем, но и тех людей, которые получают зарплаты за обеспечение контрольных функций», — цитирует Демешина ТАСС.

Перед прокурорами края стоит задача усиления контроля за деятельностью надзорных органов. Более того, нужно заставлять работать органы власти, считает Демешин.

«Мы с вами содержим огромное количество чиновников и вправе ожидать от них, от органов местного самоуправления, чтобы они осуществляли функции контроля», — мотивировал коллег представитель Генпрокуратуры.

Напомним, под завалом погибли четыре человека, еще один попал в больницу.

Суд назначил домашний арест председателю СПК «им.Фрунзе».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость