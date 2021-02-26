Алтайскую трудинспекцию проверят после гибели четырех человек на зернохранилище

«Инспекция труда должна обеспечивать контрольную функцию по обеспечению условий труда, и четверо погибших, на которых упал снег, их прямая компетенция. Нами ставится задача дать оценку деятельности не только того директора, который командовал зернохранилищем, но и тех людей, которые получают зарплаты за обеспечение контрольных функций», — цитирует Демешина ТАСС.
Перед прокурорами края стоит задача усиления контроля за деятельностью надзорных органов. Более того, нужно заставлять работать органы власти, считает Демешин.
«Мы с вами содержим огромное количество чиновников и вправе ожидать от них, от органов местного самоуправления, чтобы они осуществляли функции контроля», — мотивировал коллег представитель Генпрокуратуры.
Напомним, под завалом погибли четыре человека, еще один попал в больницу.
Суд назначил домашний арест председателю СПК «им.Фрунзе».