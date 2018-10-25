Американские военные сбросили броневик с самолета мимо цели

Техника приземлилась в сельской местности в полутора километрах от запланированной зоны выброски, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Military.com.
This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane...— ~Marietta️ ???? (@MariettaPosts) 25 октября 2018 г.
BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.
No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3
В результате инцидента никто не пострадал, частная собственность также не повреждена. Расследуются причины происшествия.
Это не первый подобный инцидент с Humvee, пишет «РГ». В 2016 году на учениях 173-й воздушно-десантной бригады США в Германии, три бронеавтомобиля сорвались с десантной платформы и разбились.
США теряют мировое господство
Главная угроза для вооруженных сил США — не Россия и Китай, а чрезмерно активное использование своих войск и низкий уровень технологий, сообщает бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис в статье для National Interest.
По его словам, если сейчас кто-то из противников США вдруг воспользуется космическими вооружениями для уничтожения американских навигационных и разведывательных спутников, то Вашингтон не сможет ответить и утратит большую долю военного потенциала.
Дэвис подчеркивает, что США должны провести реформу своей политики и немедленно начать сворачивать все текущие операции по всему миру, а также беречь свою армию.