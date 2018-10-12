Из-за сильного урагана пострадала база ВВС США

Ураган «Майкл» нанес катастрофический ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное представителями военного объекта на странице в Facebook.

Персонал базы Тиндалл эвакуировали из-за приближающего урагана. По данным сотрудников профильных служб, которые занимаются ликвидацией последствий стихии, и руководства базы, военному объекту нанесен «повсеместный катастрофический ущерб».

Дома на территории базы, в которых проживал персонал и члены семей, разрушены, а зона стоянки самолетов опустошена. По данным телекомпании CBS, ураган сорвал крыши со зданий, повредил ангар и несколько самолетов.

База будет закрыта до дальнейших распоряжений.

Florida Air Force base suffers "widespread catastrophic damage" from Michael https://t.co/mpqARavbU9 pic.twitter.com/7yPxFckoDX — CBS News (@CBSNews) 12 октября 2018 г.

This devastating drone video provides an early look at the “widespread catastrophic damage" at Tyndall Air Force Base, which was took a direct hit from #HurricaneMichael. https://t.co/3kdBwsTDjX pic.twitter.com/M721yneRAD — Fox News (@FoxNews) 12 октября 2018 г.

Что известно об урагане «Майкл»

Ураган «Майкл» достиг южного побережья США 10 октября. Ему присвоили четвертую категорию из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

«Майкл» принес мощный ветер и проливные дожди, в нескольких региона на юго-востоке страны произошли наводнения.

Сообщается, что жертвами урагана стали как минимум семь человек.

В нескольких штатах действуют режимы чрезвычайной ситуации. По данным телеканала CNN, без электроэнергии остались более 1,1 млн жителей.