Из-за сильного урагана пострадала база ВВС США

Персонал базы Тиндалл эвакуировали из-за приближающего урагана. По данным сотрудников профильных служб, которые занимаются ликвидацией последствий стихии, и руководства базы, военному объекту нанесен «повсеместный катастрофический ущерб».
Дома на территории базы, в которых проживал персонал и члены семей, разрушены, а зона стоянки самолетов опустошена. По данным телекомпании CBS, ураган сорвал крыши со зданий, повредил ангар и несколько самолетов.
База будет закрыта до дальнейших распоряжений.
Florida Air Force base suffers "widespread catastrophic damage" from Michael https://t.co/mpqARavbU9 pic.twitter.com/7yPxFckoDX— CBS News (@CBSNews) 12 октября 2018 г.
This devastating drone video provides an early look at the “widespread catastrophic damage" at Tyndall Air Force Base, which was took a direct hit from #HurricaneMichael. https://t.co/3kdBwsTDjX pic.twitter.com/M721yneRAD— Fox News (@FoxNews) 12 октября 2018 г.
Что известно об урагане «Майкл»
Ураган «Майкл» достиг южного побережья США 10 октября. Ему присвоили четвертую категорию из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
«Майкл» принес мощный ветер и проливные дожди, в нескольких региона на юго-востоке страны произошли наводнения.
Сообщается, что жертвами урагана стали как минимум семь человек.
В нескольких штатах действуют режимы чрезвычайной ситуации. По данным телеканала CNN, без электроэнергии остались более 1,1 млн жителей.