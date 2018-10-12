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Из-за сильного урагана пострадала база ВВС США

Ураган «Майкл» нанес катастрофический ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное представителями военного объекта на странице в Facebook.

США.
США.
СС0

Персонал базы Тиндалл эвакуировали из-за приближающего урагана. По данным сотрудников профильных служб, которые занимаются ликвидацией последствий стихии, и руководства базы, военному объекту нанесен «повсеместный катастрофический ущерб».

Дома на территории базы, в которых проживал персонал и члены семей, разрушены, а зона стоянки самолетов опустошена. По данным телекомпании CBS, ураган сорвал крыши со зданий, повредил ангар и несколько самолетов.

База будет закрыта до дальнейших распоряжений.

Что известно об урагане «Майкл»

Ураган «Майкл» достиг южного побережья США 10 октября. Ему присвоили четвертую категорию из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

«Майкл» принес мощный ветер и проливные дожди, в нескольких региона на юго-востоке страны произошли наводнения.

Сообщается, что жертвами урагана стали как минимум семь человек.

В нескольких штатах действуют режимы чрезвычайной ситуации. По данным телеканала CNN, без электроэнергии остались более 1,1 млн жителей.

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