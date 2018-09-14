Американский ЦУП первый сообщил российским коллегам о разгерметизации «Союза»

Данные о скорости утечки воздуха с пристыкованного к Международной космической станции (МКС) российскому Центру управления полетами (ЦУП) передала американская сторона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Более того, Центры управления полетами в Москве и Хьюстоне располагают данными о том, что утечка воздуха на МКС началась еще до того, как было обнаружено отверстие на «Союзе».

Таким образом теория о диверсии на станции не подтверждается. По его словам, датчики на МКС начали фиксировать падение давления за несколько суток до того, как было обнаружено отверстие.

«Однако до того как она превысила пороговое значение в 0,5 миллиметра ртутного столба в час, на него не реагировали, поскольку такое падение считается допустимым», — уточнил собеседник агентства.

Когда утечка достигла уровня в 0,8 миллиметра ртутного столба, американцы сообщили российским коллегам об аварии на МКС.

Источник отметил, что если бы отверстие было сделано самим экипажем, то датчики зафиксировали бы падение давления сразу, пишет Газета.Ru.

«Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось», — заключил собеседник агентства.

Ранее в умышленной порче обшивки «Союза» заподозрили американских астронавтов — чтобы оперативно доставить на Землю больного коллегу. Однако американский астронавт и командир Международной космической станции (МКС) Эндрю Фойстел заявил, что астронавты NASA не имеют отношения к инциденту, случившемся в бытовом отсеке «Союза».

Впоследствии появились сообщения, что в обшивке «Союза» обнаружены новые следы от сверла.

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30 августа экипаж МКС сообщил о падении давления на станции. Обследование показало, что в обшивке пристыкованного к станции «Союза» имеется пробоина диаметром 2 мм.

Космонавты закрыли ее спецгерметиком, давление выровнялось. Потерю давления компенсировали наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Производитель корабля — РКК «Энергия» — расследует инцидент.

Кто находится на МКС

Сейчас в составе экспедиции на МКС шесть человек: американцы Эндрю Фойстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серина Ауньон, Александр Герст из Германии и двое россиян — Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня.