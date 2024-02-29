29 февраля
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Происшествия

Американцы прервали казнь серийного убийцы — медики не смогли поставить капельницу со смертельной инъекцией

В американском штате Айдахо не смогли привести в исполнение казнь серийного убийцы.

Шприц.
Шприц.
СС0

Во время казни медицинская бригада не нашла подходящие вены для введения смертельной инъекции, указывает Газета.Ru. В камере казни медики восемь раз пыталась через несколько конечностей установить внутривенный доступ. Тщетно.

73-летнего убийцу вернули в камеру, а власти рассматривают дальнейшие шаги, включая использование для казни азота. Но это потребует изменений в законодательство штата.

Убийца содержится в тюрьме строгого режима более 50 лет.

Ранее с помощью азота впервые казнили человека в США.

Осужденному пустили азот через дыхательную маску. Это спровоцировало гипоксию и в конечном счете смерть.

Сторонники метода настаивают на его безболезненности. Однако эксперты указывают, что процесс может быть мучительным: у осужденного могут начаться судороги, он может захлебнуться рвотой. А если маска не будет прилегать к лицу герметично, умерщвление будет долгим.

Также сообщалось, где произошли самые скандальные случаи смертной казни.

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